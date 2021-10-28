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Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı - Son Dakika

Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı

28.10.2021 09:47

Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı Kadınlar, imece usulü ile narların tanelerini ayıkladıktan sonra mahalle aralarına kurdukları kazanda ekşi nar tanelerini 8 saat kaynatarak nar ekşisi elde ediyor Adana'nın Kozan ilçesinde üretilen ekşi narın nar ekşisi yolculuğu başladı.

Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı

Kadınlar, imece usulü ile narların tanelerini ayıkladıktan sonra mahalle aralarına kurdukları kazanda ekşi nar tanelerini 8 saat kaynatarak nar ekşisi elde ediyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde üretilen ekşi narın nar ekşisi yolculuğu başladı.

Kozanlı kadınlar, imece usulü ile toplayıp kabuğundan ayıkladığı nar tanelerinden nar ekişi yapımına başladı. Kadınlar, narın kabuğundan ve çekirdeğinden de ek gelir elde ederek ev ekonomilerine katkı sunuyor.

Bölgede nar hasadının tamamlanmasının ardından geleneksel yöntemler ile nar eksisi mesaisi yapan kadınlar, kurdukları kazanlara doldurdukları nar tanelerini odun ateşinde 8 saat kaynatarak nar ekşisine dönüştürüyor. Günlerce süren nar taneleme işleminin ardından narın suyunu sıkıp kazanlara atan kadınlar, narın çekirdek ve kabuklarını da kurutarak ev ekonomisine kazandırıyorlar. İmece usulü yapılan çalışmada kadınlar, bir arada iş yapmanın ve üretmenin keyfini çıkarıyor.

Kozan'da bu yıl yaklaşık 1 ton narı tanelere ayırdıklarını söyleyen Ayşe Göçer, "Burada kadınlarımız bir araya geldik nar ekşisi yapmaya çalışıyoruz. Tansiyona, mideye iyi geldiği söyleniyor. Ama yapımı çok zor" dedi.

Şükran Yiğenoğlu ile 8 saate yakın odun ateşinde nar ekşinin kaynadığını anlatarak çekirdek kabuğunun da ayrı ayrı kurutarak satışa sunduklarını kaydetti. Yiğenoğlu, bu yıl nar eksinin 50 TL olduğunu ve marketlerde satılan nar ekşileri ile ürünün tadı arasında büyük bir lezzet farkı olduğunu ifade ederek, "Tek tek taneliyoruz. Ardından suyunu sıkıyor ve kazanlara dolduruyoruz. Odun ateşinde mayalanarak saatlerce kaynıyor. Ardından şilelere dolduruyoruz. Nardın kabuğu ve çekirdeğini ayrı satıyoruz ekşisini ayrı. Mideye, kansızlığa ve şekere iyi geldiği ifade edilerek talep yoğun oluyor" dedi.

Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı
Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı

Kozan, Adana, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nar'ın ekşili şifa yolculuğu başladı - Son Dakika Ekonomi


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