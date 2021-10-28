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New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası düşüşle kapandı

28.10.2021 00:15
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,74 azalarak 35.490,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 4.551,68 puana düşerken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 15.235,8 puan oldu.

Şirketlerin beklenenden güçlü gelen üçüncü çeyrek bilançolarıyla hafta başından bu yana pozitif bir seyir izleyen endeksler, şirket karlılıklarının yarattığı ivmenin azalmaya başlaması ve petrol fiyatları ile tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle kapanışta ağırlıklı olarak negatif bir seyir gösterdi.

ABD'de şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, Coca-Cola ve McDonald's gibi şirketler üçüncü çeyrekte satışlarının arttığını, General Motors (GM) ise karının düştüğünü bildirdi.

ABD'de dün yüzde 1,60'a kadar inen 10 yıllık tahvil faizi ise düşüş eğilimini koruyarak yüzde 1,52 seviyelerine kadar geriledi.

Ülkede hafta başında 85 dolara kadar yükselen Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 82 dolara kadar çekildi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise dayanıklı mal siparişleri, eylülde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında düşüş gösterdi.

Ülkede mal ticareti açığı da eylülde aylık bazda yüzde 9,2 artarak 96,3 milyar dolar ile verinin açıklanmaya başladığından bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Siyasi tarafta ise ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri, ülkedeki milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemelerini öngören "milyarderler vergisi" teklifini açıkladı.

Analistler, ABD perşembe günü açıklanacak bu yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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