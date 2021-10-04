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Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu - Son Dakika

Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

04.10.2021 21:26
Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu, System.String[]

Florida'da yaşayan Susan Fitton isimli kadın, aynı sayıları oynadığı iki sayısal loto biletinde 5 sayıyı doğru bildi. 4.6 milyon dolar kazanan kadın, 1 sayı farkla 34 milyon doları kaçırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki Susan Fitton isimli kadın, 14 Eylül'de iki sayısal loto bileti alıp ikisinde de 4, 13, 19, 63 ve 64 rakamlarını oynadı. Sonuçlar açıklandığında Susan Fitton havalara uçtu. Çünkü iki bileti de tuttu. Ancak 6'yı bilemeyen kadın, 34 milyon dolarlık talih kuşunu kaçırdı.

İKİ BİLETTEN 4.6 MİLYON DOLAR ALACAK

Susan Fitton isimli kadın, tutturduğu iki biletin karşılığında 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi olacak. Florida Piyango Komisyonu Müdürü Meredyth Hope Norman, Fitton'un her iki bilette de aynı rakamları işaretlemesinin, ikramiyeyi ikiye katladığını dile getirdi.

BAYİİ, 10 BİN DOLARLIK KOMİSYON ALDI

Diğer yandan Fitton'un biletleri satın aldığı bayii de haberin ardından mutluluk yaşadı. Talihli biletin kendi dükkanından çıkması nedeniyle mutlu olduğunu belirten loto bayii, 10 bin dolarlık komisyon aldı.

Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

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Son Dakika Ekonomi Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu - Son Dakika
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