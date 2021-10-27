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Özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel, METYAP ile sağlanacak - Son Dakika

Özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel, METYAP ile sağlanacak

27.10.2021 14:05
Özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel, METYAP ile sağlanacak

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesinin (METYAP) tanıtım toplantısı yapıldı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesinin (METYAP) tanıtım toplantısı yapıldı. Mesleki Eğitim Merkezlerinin amacının özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personeli karşılamak olduğunu ifade eden Vali Vekili Yavuz Arslan, "Mesleki Eğitim Merkezlerimizde gençlerimize beceriler kazandırıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize yönelik özlük haklarında da sürekli bir gelişme söz konusudur. İş dünyasını memnun eden kısmı da teşvikler ve desteklerdir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Mesleki Eğitim Merkezi programının tanıtım yoluyla işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen METYAP'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO) Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda yapılan tanıtım programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Van Vali Vekili Yavuz Arslan, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

"Gençlerimize beceriler kazandırıyoruz"

Programda konuşan Vali Vekili Yavuz Arslan, Mesleki Eğitim Merkezlerinin özelde okul olduklarını ve okullarının amacının da eğitim seviyesini artırmak olduğunu belirtti. Mesleki Eğitim Merkezlerinin amacının özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personeli karşılamak olduğunu ifade eden Vali Vekili Arslan, "Burada hem eğitim hem de ekonomik amaçlar var. Son zamanlarda genç işsiz seviyemiz yüksek seyrediyor. Bu oran yüzde 25 civarlarındadır. Bu da 4 gencimizden birinin işsiz olduğu anlamına gelmektedir. Mesleki Eğitim Merkezlerimizde gençlerimize beceriler kazandırıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize yönelik özlük haklarında da sürekli bir gelişme söz konusudur. İş dünyasını memnun eden kısmı da teşvikler ve desteklerdir. İşletmelerle öğrenciler arasındaki bu güç birliğini ilerlettiğimiz ve kuvvetlendirdiğimizde bundan hem öğrenciler hem aileler hem de özel sektörler memnun kalacaktır. Bunun faydası ise genele yayılacak ve sonunda kazanan ülkemiz olacaktır" dedi.

"Sektöre fayda sağlamayı amaçlamaktayız"

Türkiye'nin genelinde 700'ün üzerinde okul ve kurumlarıyla sistemi uyguladıklarını dile getiren İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ise "Bu sitemin yeniliklerinin öğrenci ve işletmelere ne gibi faydalar oluşturur şeklinde bir proje haline dönüştürdük. Bu projeyi de hayata geçirdik. Amacımız bu yenilikleri ilimizdeki iş dünyasını ve eğitim camiamızı bir araya getirerek bu sistemi anlatmaktır. Özellikle sektöre fayda sağlamayı amaçlamaktayız. Büyük bir hedef kitle de bu sisteme kazandırılabilir" şeklinde konuştu.

"Bizim bu süreci doğru yönetmemiz gerekiyor"

Van'ın genç nüfusa sahip bir il olduğuna dikkat çeken Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da "22 yaşında olan bir şehirde yaşıyoruz. Fakat bizler bu genç enerjiyi üretime, istihdama, yatırıma ve kalkınmaya yönlendiremezsek muazzam bir tehlikeyle karşı karşıya kalırız. Ne yazık ki bununla ilgili çok radikal kararların alındığını söylemek mümkün değildir. Bizim genç şehrimiz de böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Çünkü her türlü illegalin ham maddesi, işi olmayan genç nüfustur. Bu yüzden meslek ve gençlik arasındaki bağı bizim çok doğru kullanmamız lazımdır. Burada da hepimizin sorumluluğu var. Bizim bu süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Bu enerjiyi; üretime, kalkınmaya, zenginliğe ve refaha yönlendirecek bir akla ihtiyacımız var" diye konuştu.

Program Mesleki Eğitim Merkezi Şube Müdürü Mehmet Nuri Elçi'nin yaptığı konuşmanın ardından uzman öğretmenler tarafından yapılan tanıtım sunumuyla son buldu. - VAN

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Türkiye, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel, METYAP ile sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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