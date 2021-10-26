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Özyurtlar Holding yıl bitmeden üç projede teslimlere başlayacak - Son Dakika

Özyurtlar Holding yıl bitmeden üç projede teslimlere başlayacak

26.10.2021 12:58
Özyurtlar Holding yıl bitmeden üç projede teslimlere başlayacak

Özyurtlar Holding tarafından Esenyurt'ta hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, NCadde Ottoman ve NLogo İstanbul projelerinde teslimler bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Özyurtlar Holding tarafından Esenyurt'ta hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, NCadde Ottoman ve NLogo İstanbul projelerinde teslimler bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Özyurtlar Holding, yılın bitmesine kısa bir süre kala konut alan yatırımcılarına erken teslimle yeni yıl hediyesi veriyor.

İlk etabı 2019'da teslim edilen Meydan Ardıçlı, toplam 67 bin metrekare arsa üzerinde, 1.681 konut ve 125 ticari üniteden oluşuyor. Birinci etapta oturumun başladığı projenin tamamının tesliminin 2022 Haziran'da tamamlanması planlanıyor. Sosyal tesis, SPA, masaj ve vale hizmetlerinin verilmeye başlandığı projede daire fiyatları 485 bin TL ile 2 milyon 965 bin TL arasında değişiyor.

Toplam 2 bin 679 daireden oluşan NLogo İstanbul'un her etabında 1+0'dan 3+1'e farklı tip ve büyüklüklerde daireler bulunuyor. Projede konutların yanı sıra sakinlerine alışveriş imkanı sunan ve içerisinde 100'den fazla dükkanın bulunacağı Cadde İstanbul da yer alıyor. Projede üç penthouse daire satışa sunulmak üzere hazırlanırken, üç blokta da birer adet üçer katlı penthouse daireler yıl sonu satışa çıkmaya hazırlanıyor. Nlogo İstanbul'da daire fiyatları 445 bin TL ile 1 milyon 399 bin TL arasında değişiyor.

Toplam 445 konut ve 27 ticari üniteden oluşan NCadde Ottoman, A blokta 1+0 otel konseptli, B blokta ise üç farklı büyüklük seçeneğiyle 1+0 residence dairelerden oluşuyor. Oldukça geniş tasarlanan lobi alanıyla dikkat çeken residans konseptli blokta, resepsiyon hizmeti de sunulacak. Projede daire fiyatları 400 bin TL ile 1 milyon TL arasında farklılık gösteriyor.

"Proje teslimleri için geri sayım başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, Meydan Ardıçlı projesinde teslimin 30 Ekim'de başlayacağını, yıl bitmeden NLogo İstanbul ve NCadde Ottoman'ın da teslimlerinin gerçekleşeceği belirtti.

Proje teslimleri için geri sayımın başladığını kaydeden Özyurt, "Bahaş Holding ile birlikte Esenyurt'ta hayata geçirdiğimiz Meydan Ardıçlı'nın ikinci etabını 30 Ekim'de teslim etmeye başlıyoruz. NCadde Ottoman ve NLogo İstanbul'da teslimleri yıl sonunda yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda gerçekten üstün bir gayret içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası, İstanbul, Esenyurt, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özyurtlar Holding yıl bitmeden üç projede teslimlere başlayacak - Son Dakika Ekonomi


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