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Pandeminin etkisi değerlendirildi: "Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz" - Son Dakika

Pandeminin etkisi değerlendirildi: "Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz"

22.10.2021 11:23
Pandeminin etkisi değerlendirildi:

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) İzmir Şubesinin düzenlediği toplantıda, pandemiden sonra küresel değişimi değerlendirdi.

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) İzmir Şubesinin düzenlediği toplantıda, pandemiden sonra küresel değişimi değerlendirdi. Kaleağası, pandeminin ilk başlarda Çin'in yararına olduğunu belirterek, "Değişimin nereye doğru gittiğini göreceğiz. Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz" dedi.

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) İzmir Şubesi, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Toplantı Salonunda "Pandemi Sonrası Küresel Değişim: Amerika, Türkiye ve Ötesi" adlı toplantı düzenledi. Toplantıya; TABA Genel Başkan Süleyman Sanlı, Ege Bölgesi Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Enver Kök, TABA İzmir Şube Başkanı Süha Kahraman, İZTO Genel Sekreteri Mustafa Tanyeri, TABA ve İZTO üyeleri katıldı. Toplantıda, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan TABA Genel Başkanı Süleyman Sanlı, TABA'nın 34 yıllık geçmişi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye gelen 700 civarında firmaya kamu ilişkileri noktasında ciddi destekler verdiğini ifade etti. TABA İzmir Şube Başkanı Süha Kahraman ise pandeminin yavaş yavaş geride kaldığını ve yeni normali öğrendiklerini dile getirdi.

Ege Bölgesi Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Enver Kök de, 2019 yılında 45 milyar dolarlık dış ticaret hedeflerinin pandemi sebebiyle 42 milyar dolara gerilediğini; ancak 2021'in ilk 9 aylık rakamlarına bakıldığında 2019'a göre yüzde 20'lik bir artışın olduğuna dikkat çekti.

"Kaçınılmaz bir küreselleşme var"

Toplantıda bir sunum yapan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası ise küreselleşmenin pandemi sonrasında da değişmediğini belirterek, "Küreselleşme, milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasını sağladı; ancak olumsuz etkilerini de yaşıyoruz, virüslerin yayılması gibi. Kaçınılmaz bir küreselleşme var. Küreselleşmeden kaçmak zor ve onu yönetmek de kolay değil. Hava yollarının hareketliliğinin durabileceğini hiç düşünmezken pandemide gökyüzünün nasıl ıssızlaştığını da gördük. E-ticaretin nasıl geliştiğini ve onun da yüzde 80'den fazlasının cep telefonlarıyla yapıldığını bir dünyaya pandemi sayesinde apar topar girdik. Biraz hızlı girdik ama geri dönüşü de kolay olmayacak" dedi.

"10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz"

Kaleağası, pandeminin ardından ABD'nin dünyanın en büyük gücü olmaya devam ettiğini söyleyerek, "Ancak yegane süper güç değil. Belki de ABD'nin pandemiden önce atlatamadığı travma devam ediyor. Amerikan toplumunun son seçimlerden beri devam eden sancıları devam ediyor. Avrupa Birliği ise kalabalık aktörlerin yönetmeye çalıştığı bir yer olmaya devam ediyor. Pandeminin etkisi ilk başlarda Çin'in yararına oldu. Ancak devamında değişimin nereye doğru gittiğini de göreceğiz. Bu değişim turizm, finans, teknoloji ve sağlık hizmetleri gibi birçok alanlarda değişim var. Bunları belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz" diye konuştu. - İZMİR

Pandeminin etkisi değerlendirildi: Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz
Pandeminin etkisi değerlendirildi: Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz
Pandeminin etkisi değerlendirildi: Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz
Pandeminin etkisi değerlendirildi: Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz
Pandeminin etkisi değerlendirildi: Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz
Pandeminin etkisi değerlendirildi: Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz

Galatasaray Üniversitesi, Bahadır Kaleağası, Öğretim Üyesi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandeminin etkisi değerlendirildi: 'Belki de 10-15 yıl sonra anlayacağımız bir değişimin içindeyiz' - Son Dakika Ekonomi


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