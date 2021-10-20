Üye Girişi
Petrol Ofisi'nin "Yol Arkadaşım" projesine ödül - Son Dakika

Petrol Ofisi'nin "Yol Arkadaşım" projesine ödül

20.10.2021 10:49
Petrol Ofisi'nin

Petrol Ofisi'nin "Yol Arkadaşım" projesi Baykuş Ödülleri'nde bronz ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi'nin "Yol Arkadaşım" projesi Baykuş Ödülleri'nde bronz ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen 2021 Baykuş Ödülleri sahiplerini buldu.

Petrol Ofisi, Altyol ile gerçekleştirdiği "Yol Arkadaşım" projesiyle 2021 Baykuş Ödülleri'nde "Vizyoner Baykuş" kategorisinde bronz ödül aldı. Böylece şirket, projeleriyle Baykuş Ödülleri'nde son üç yıldır üst üste ödül almış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İç Görü ve İş Analitiği Müdürü Barış Verimli, müşteri ihtiyaçlarını anlamanın temel öncelikleri olduğunu ve çalışmalarında müşteri odaklı bir strateji yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol Ofisi olarak müşterisini anlayan, dinleyen ve yaptığı ya da yapacağı çalışmalarda müşterilerinin fikirlerini önemseyen bir markayız. Müşterilerimizin bizimle, markamızla ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili görüşleri, attığımız adımlarda bize daima katkı sağlamıştır. Markamızı geliştirmek adına hayata geçirdiğimiz araştırma projelerinde, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamaya çalışıyor, alacağımız aksiyonları da odağa müşteriyi alarak belirliyoruz. Tüketici ve pazar verisi sadece pazarlama alanında değil, tüm faaliyetlerimizde bizim için temel göstergeyi oluşturuyor. Yol Arkadaşım projesi de işte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bir proje."

Altyol ile gerçekleştirdikleri proje kapsamında yaz döneminde tatile arabalarıyla gitmeyi tercih eden müşterilerinin yolculuk deneyimine tanık olduklarını aktaran Verimli, "Müşterilerimizin iç görülerine ulaşmak için bir nevi tatil yolunda arabalarına misafir olduk, onları dinledik, isteklerini not ettik. İstasyonlarımızda sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesinde tüm bu verilerden yararlandık. Müşterilerimizin, ortaya çıkan sonuçtan duyduğu memnuniyet, aynı zamanda bizim yaptığımız çalışmaların da başarısını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi'nin 'Yol Arkadaşım' projesine ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 70 yaşındaki adamın iki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı 10:42 70 yaşındaki adamın iki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar 10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor 10:18 Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi 10:15 Hamlet dizisi için çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş 10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş
Rekabet Kurulu sahibinden.com'a re'sen soruşturma başlattı 09:48 Rekabet Kurulu sahibinden.com'a re'sen soruşturma başlattı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? 08:19 Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?

Son Dakika Haberleri
10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi
10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
10:31 Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi hakkında konuştu: Şansımız yok
10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
10:18 Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor
10:11 Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler
10:09 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı
10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş
10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek
09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı
Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar         
10:51
Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu         
10:45
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi hakkında konuştu: Şansımız yok Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi hakkında konuştu: Şansımız yok         
10:31
Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu         
10:18
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek         
10:04
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı         
07:53
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 10:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Petrol Ofisi'nin "Yol Arkadaşım" projesine ödül - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement