Petrol Ofisi'nin "Yol Arkadaşım" projesine ödül

Petrol Ofisi'nin "Yol Arkadaşım" projesi Baykuş Ödülleri'nde bronz ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen 2021 Baykuş Ödülleri sahiplerini buldu.

Petrol Ofisi, Altyol ile gerçekleştirdiği "Yol Arkadaşım" projesiyle 2021 Baykuş Ödülleri'nde "Vizyoner Baykuş" kategorisinde bronz ödül aldı. Böylece şirket, projeleriyle Baykuş Ödülleri'nde son üç yıldır üst üste ödül almış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İç Görü ve İş Analitiği Müdürü Barış Verimli, müşteri ihtiyaçlarını anlamanın temel öncelikleri olduğunu ve çalışmalarında müşteri odaklı bir strateji yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol Ofisi olarak müşterisini anlayan, dinleyen ve yaptığı ya da yapacağı çalışmalarda müşterilerinin fikirlerini önemseyen bir markayız. Müşterilerimizin bizimle, markamızla ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili görüşleri, attığımız adımlarda bize daima katkı sağlamıştır. Markamızı geliştirmek adına hayata geçirdiğimiz araştırma projelerinde, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamaya çalışıyor, alacağımız aksiyonları da odağa müşteriyi alarak belirliyoruz. Tüketici ve pazar verisi sadece pazarlama alanında değil, tüm faaliyetlerimizde bizim için temel göstergeyi oluşturuyor. Yol Arkadaşım projesi de işte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bir proje."

Altyol ile gerçekleştirdikleri proje kapsamında yaz döneminde tatile arabalarıyla gitmeyi tercih eden müşterilerinin yolculuk deneyimine tanık olduklarını aktaran Verimli, "Müşterilerimizin iç görülerine ulaşmak için bir nevi tatil yolunda arabalarına misafir olduk, onları dinledik, isteklerini not ettik. İstasyonlarımızda sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesinde tüm bu verilerden yararlandık. Müşterilerimizin, ortaya çıkan sonuçtan duyduğu memnuniyet, aynı zamanda bizim yaptığımız çalışmaların da başarısını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.