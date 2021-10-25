Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 1.483,81 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,88 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.479,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,07 puan ve yüzde 0,55 değer kaybederek 1.471,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.470,59, en yüksek ise 1.491,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeks yüzde 0,55 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester, GÜBRETAŞ, Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.799,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,71, bileşik getirisi yüzde 18,49 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3760 ve dolar/yen paritesi 113,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,7500 liradan, avro 11,3330 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.799,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 85,3 dolardan işlem görüyor.