TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, Kovid-19 döneminde önleyici tıbbın öneminin bir kez daha anlaşıldığını, hekim referanslı besin takviyelerinin kullanımının hem Türkiye'de hem Avrupa'da arttığını aktardı.

TBY Holding'ten yapılan açıklamaya göre, salgın önleyici tıbbın önemini ön plana çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, referanslı besin takviyelerinin kullanımının hem Türkiye'de hem Avrupa'da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 döneminde önleyici tıbbın önemi bir kez daha anlaşıldı. Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kemik erimesi gibi uzun süreli tedavi gerektiren kronik rahatsızlıklar ve halihazırda içinde bulunduğumuz pandeminin önemini bir kere daha ortaya koyduğu anti-infektif ajanlara destek ve takviye olarak formüle ettiğimiz ürünlerimiz kademe kademe Avrupa raflarında yerini alacak.

Hedefimiz önleyici tıp alanında katma değeri yüksek ürünler sunmak. Kovid-19'un hız kesmeden yeni varyantları ortaya çıkmaya devam ederken birçok ülkede eşzamanlı olarak çok sayıda Ar-Ge ekibi yeni anti-infektif tedaviler geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışma gerçekleştiriyor."

Alkoçlar, ayrıca ilgili süreci engellemek adına kendileri ve kendileri gibi çalışmalar yürüten yerli Ar-Ge ekiplerinin sırf milli ilaç teşebbüsleri başarıya ulaşmasın diye kasıtlı karalama ve süreç baltalama teşebbüslerine maruz kalmalarına rağmen projelerini kesin bir kararlılıkla ilerleteceklerinin de altını çizdi.