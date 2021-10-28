Üye Girişi
Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor - Son Dakika

Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor

28.10.2021 12:27
Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor

Enerji sektörü ile ilgili merak edilen soruların alanında uzman isimler ile yanıt bulduğu Sepaş Enerji Buluşmaları'nın ikinci sezonu başladı.

Enerji sektörü ile ilgili merak edilen soruların alanında uzman isimler ile yanıt bulduğu Sepaş Enerji Buluşmaları'nın ikinci sezonu başladı. Dijital platformlarda yayınlanan program, yeni sezonunda yönünü sektörlere çevirdi.

Gıdadan gayrimenkule, kimyadan turizme farklı alanlarda enerji tedarikinin öneminin konuşulduğu Sepaş Enerji Buluşmaları'nın ikinci sezonunun teması, sektörler arası olarak belirlendi. YouTube, Instagram, Spotify ve iTunes üzerinden seyirciyle buluşan programın yeni sezonunun ilk iki bölümünde, Sepaş Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük'ün konukları Akyaşam Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Levent Çanakçılı ve Enerji Editörü Mehmet Erdoğan Elgin oldu.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Sepaş Enerji Buluşmaları'nın yeni sezonunun ilk bölüm konuğu Akyaşam Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Levent Çanakçılı oldu. Akyaşam çatısı altında Türkiye'nin en önemli AVM ve gayrimenkul yatırımlarını yöneten Çanakçılı, alışveriş merkezleri için enerji verimliliğinin önemini ve gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri yorumladı. Günümüzde trend haline gelmeye başlayan yeşil bina konseptine ilişkin yatırımcıların çok daha bilinçli olduğuna değinen Çanakçılı, "Son zamanlarda daha büyük projeler gündeme gelmeye başladı. Proje veya site konsepti devreye girdiğinde en büyük etkenlerden biri aidat oluyor. Binanın verimli ya da yeşil bina olması demek, o aidatın daha düşük olması demek" dedi.

ELGİN VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI ANLATILDI

Yeni sezonun ikinci bölümüne konuk olan Enerji Editörü Mehmet Erdoğan Elgin ise enerji okuryazarlığı ve farkındalığı, sürdürülebilir enerjinin önemi, günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası enerjinin doğru ve verimli kullanılması gibi konuların ayrıntılarını izleyicilerle paylaştı. Türkiye'de enerji konusundaki bilincin artırılmasının gerekliliğini dile getiren Elgin, "Anne ve babaların çocuklarına verebileceği en iyi eğitim çevre bilinci, geri dönüşüm bilinci ve enerji verimliliği" dedi.


Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor
Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor

Mehmet Erdoğan, Gayrimenkul, Youtube, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? 12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 11:59 "Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı

Son Dakika Haberleri
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
12:28 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor
11:57 "Köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına belediyeden yalanlama geldi: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
11:37 Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi         
12:31
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi         
12:00
Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları         
11:37
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 12:37:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sepaş Enerji Buluşmaları, ikinci sezonuyla devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement