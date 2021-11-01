Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 549 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 548,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 549 liradan, 3 bin 617 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 638 liradan, 501 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 505 liradan, 3 bin 534 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 554 liradan, bin 768 liradan alınan Yarım Ziynet bin 778 liradan ve 884 liradan alınan Çeyrek Ziynet 889 liradan satıldı. - İSTANBUL