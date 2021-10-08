Üye Girişi
Şirketler filo kiralama hizmetinden tasarruf etmeyi hedefliyor - Son Dakika

Şirketler filo kiralama hizmetinden tasarruf etmeyi hedefliyor

08.10.2021 12:34
Şirketler filo kiralama hizmetinden tasarruf etmeyi hedefliyor

Filo kiralama hizmetleri, şirketlerin maaş ödemelerinden sonra en önemli gider kalemlerinden birini oluşturuyor.

Filo kiralama hizmetleri, şirketlerin maaş ödemelerinden sonra en önemli gider kalemlerinden birini oluşturuyor. Filo Broker'ın kurucuları, kadın girişimciler Okşan Öztürk ve Oytun Gül Malkoç, sektöre dair tabloyu değerlendirerek, "Şirketler pandemiyle filo kiralama hizmetlerinden nasıl tasarruf edeceklerine daha fazla odaklanıyor" dedi.

Türkiye'de 2000'lerde başlayan operasyonel araç kiralama, özellikle son 15 yılda hızla büyüdü. Önceleri sadece satın alarak araç sahibi olabilen şirketler, son zamanlarda filo kiralamanın avantajlarından daha fazla yararlanmaya başladı.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 46 MİLYAR LİRA

TOKKDER'in (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) konuya dair yayınladığı verilere göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2021 yılının ilk yarısında 33 bin 400 yeni aracı filosuna kattı. Bu rakam, aynı dönemde Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin yüzde 10,8'ine karşılık geliyor. Aktif büyüklüğü 2021'in ilk 6 ayı itibarıyla 46 milyar liraya ulaşan sektörden beklentiler, pandemiyle değişti. Filo Broker'ın Kurucu Ortağı Okşan Öztürk, "Operasyonel araç kiralayanların neredeyse yarısı (yüzde 48,4), 30-42 aylık sözleşmelere imza atıyor. Fakat filo kiralama bir seferlik satın alma işlemi değil, her gün ekstra giderler ya da tasarruf alanları yaratma potansiyeline sahip bir süreç. Bu aşamada şirket araçlarının kullanım alışkanlıklarının çok iyi analiz edilip, esnek kontratlar oluşturulması ve başta kilometre limitleri olmak üzere her aracın verilerinin sürekli izlenmesi ile önemli tasarruf rakamlarına ulaşılabiliyor. Pandemiyle birlikte çok sayıda şirket bu tasarruf alanını keşfetti" dedi.

FİLO KİRALAMANIN İLK YILLARINDA MÜŞTERİLER DOĞRU SORULARI SORMUYORLARDI

2014'e kadar filo kiralama sektöründe satış yöneticiliği yapan Oytun Gül Malkoç şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk yıllarda araç satın almak için bütçe ayıramayan ya da global olarak kiralamaya yatkın olan şirketler kiralama hizmetini tercih ediyordu. Sonrasında operasyonel araç kiralamanın rahatlığını gören şirketler için kiralama vazgeçilmez bir hal aldı. Ancak başlarda en ucuz fiyata araç kiralamaya o kadar odaklıydılar ki sözleşmedeki diğer bazı detaylar göz ardı edildi. Örneğin yüksek limit aşımında, yüksek ekstra ödemelerle karşı karşıya kalındı. Bu durumun önüne geçmek için kilometre limitleri artırıldıysa da bu şekilde sürdürülebilir ve verimli bir filo kurmak mümkün değildi. Bu ihtiyacı görerek 7 yıl önce Filo Broker'ı kurduk ve danışmanlık yapmaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada, müşterilerimize ait 5 bini aşkın araçtan oluşan bir filoyu yönetiyoruz."

PANDEMİYLE BİRLİKTE OLUŞAN "TASARRUF ÖNCELİĞİ" HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Araç kiralamaya daha yeni alışan şirketlere filo danışmanlığı hizmeti verdiklerini söylediklerinde çekimser yaklaşacaklarını bilerek 2014'te Filo Broker'ı kurduklarına vurgu yapan Okşan Öztürk ise şunları söyledi:

"Sektörde 'Neden filo danışmanlığı hizmeti alayım ki, zaten satın alma uzmanlarım var. Üstelik benim yüzlerce aracım da yok, tasarruf edemem' düşüncesi hakimdi. Ama biz verileri, raporları, müşterilerimize sağladığımız tasarruf rakamlarını ortaya koydukça yaklaşım değişti. Şirketlerin pandemi sonrasında her alanda tasarruf fırsatlarına odaklanması da bakış açılarını tümden değiştirdi. Özellikle bu yıl, pandemi sebebiyle en yüksek talebi karşıladığımız yıl oldu. Üstelik FiloCep aplikasyonuyla süreci dijitalleştirerek şirketlere kolaylık sağladık."

ARAÇ KİRALAMADA KADIN GİRİŞİMCİ İMZASI

Otomotiv ya da araç kiralama sektörlerinde kadın girişimcilerin çok fazla olmadığını belirten Oytun Gül Malkoç, "Otomobillere ve veri analitiğine duyduğumuz tutku, 7 yıl önce bir iş fikrine dönüştü. Otomobillerden, uzun uzun araba kullanmaktan veya Formula1 yarışlarından keyif alan kadınların her yerde var olduğunu biliyoruz. Verileri analiz edip, alınan kararların olumlu sonuçlandığını görmek ise bize tarifsiz bir mutluluk veriyor" diye konuştu.


Şirketler filo kiralama hizmetinden tasarruf etmeyi hedefliyor
Şirketler filo kiralama hizmetinden tasarruf etmeyi hedefliyor
Şirketler filo kiralama hizmetinden tasarruf etmeyi hedefliyor

Pandemi, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Şirketler filo kiralama hizmetinden tasarruf etmeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı 12:30 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak 11:58 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi 11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım 11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:27 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı         
12:16
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
11:13
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:39:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şirketler filo kiralama hizmetinden tasarruf etmeyi hedefliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement