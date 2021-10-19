Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,91 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,87 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,84 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086700 -0,91 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043608 -0,87 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,771703 -0,84 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,049161 -0,54 Deniz Port. Altın Fonu 0,062746 -0,50 TEB Portföy Altın Fonu 0,122442 -0,50 Ak Portföy Altın Fonu 0,115517 -0,50 Garanti Portföy Altın Fonu 0,144160 -0,50 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,049432 -0,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,043137 -0,50 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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