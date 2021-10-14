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Son dakika haber! S&P: Yükselen enerji fiyatları, gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edecek - Son Dakika

Son dakika haber! S&P: Yükselen enerji fiyatları, gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edecek

14.10.2021 13:00
Son dakika haber! S&P: Yükselen enerji fiyatları, gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edecek

Son dakika haberlerine göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yükselen enerji fiyatlarının gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edeceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yükselen enerji fiyatlarının gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edeceğini belirtti.

S&P'den yapılan açıklamada, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle gelişen ülkelerde enflasyonun merkez bankalarının hedeflediği seviyelerin tahmin edilenden daha uzun süre üzerinde seyretmesine yol açabileceği vurgulandı.

"Yükselen enerji fiyatları, gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edecek" ifadesine yer verilen açıklamada, enflasyondaki artışın gelişen ekonomilerdeki yerel faiz oranlarının üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Piyasalarda, Asya dışında birçok gelişen ekonomide artık daha fazla sayıda faiz artışına gidilmesinin fiyatlandığı belirtilen açıklamada, artan enerji, gıda fiyatları ve işsizliğin önümüzdeki dönemde Güney Amerika'dakiler başta olmak üzere bazı gelişen piyasalarda sosyal dengesizliklere yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Enerji fiyatlarının daha yüksek olması, önemli gelişen ekonomilerin çoğunun ticareti için net bir negatif unsurdur. Rusya, Suudi Arabistan ve Kolombiya'nın dışında, gelişen ekonomilerin büyük çoğunluğu net enerji ürünleri ithalatçısıdır. Net ithalatçılar için yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi, potansiyel olarak daha zayıf bir döviz kuruyla artabilir." ifadeleri kullanıldı.

Enerji, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! S&P: Yükselen enerji fiyatları, gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber! S&P: Yükselen enerji fiyatları, gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edecek - Son Dakika
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