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Son dakika haber! Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası büyüyor - Son Dakika

Son dakika haber! Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası büyüyor

12.10.2021 13:31
Son dakika haber! Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası büyüyor

Son dakika haberler... Çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, yeni dönemde İzmir Konak Belediyesi'nin de desteğini alarak çalışmalarına devam edecek.

Çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, yeni dönemde İzmir Konak Belediyesi'nin de desteğini alarak çalışmalarına devam edecek.

Yorglass açıklamasına göre, orkestranın bağlı olduğu dernek ile Konak Belediyesi arasında imzalanan iş birliğine göre ortak çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. İmza törenine, Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile dernek ve orkestra üyeleri Verda Yemişçi, Nilgün Karaismailoğlu ve Sara Pardo katıldı.

Törende Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, klasik müziğin unutulmaz eserleri Mozart'ın Eine kleine Nachtmusik'i ile Brahms'ın Macar Dansı'nın yanı sıra Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi'nin popüler çalışması Despacito'yu dinleyiciyle buluşturdu.

"Yüzlerce kişinin katılımıyla muhteşem bir konser organize etmeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'nın bugüne kadar dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaştığını belirterek, yeni dönemde Konak Belediyesi'nin de desteğini alarak başarılı çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Perçin, şunları kaydetti:

"Opera sanatçısı Selmin Günöz ve gönüllü arkadaşlarıyla kurulan orkestranın Barışcanları belediye ile ortak proje çalışmaları gerçekleştirecek. Kamuoyu oluşturulmasına yönelik konser ve tanıtım faaliyetleri ile sempozyum, çalıştay, atölye ve kurs çalışmaları düzenlenecek. Bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar 'Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir' düşüncesi ile hareket ederek onlarca çocuğumuzun müzik eğitimini üstlendik. Çalışmalarımızı, adımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz.

Orkestra, sanat yolculuğu boyunca güzel işler başardı. Sanattan beslenerek sanatı geliştirdik ve geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımızı sanat düşüncesiyle yoğurduk. Sanatın iyileştirici gücü kalpten kalbe, semtten semte, oradan da tüm şehirlerimize yayılıyor. 2017'de 45 çocuk ile çıktığımız sanat yolculuğumuzda 123 çocuğa ulaştık. Bugüne kadar çok sayıda konser veren orkestramız genişliyor. Yeni çocuklarımızı bünyemize kazandırarak ilerliyor, orkestramıza alımlara da devam ediyoruz."

Sanatın iyileştirici gücü olduğunu aktaran Perçin, bu düşüncenin kendileri için inanılmaz bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Perçin, barışın sesini evrensel bir dil olan müzik ile daha geniş kitlelere ulaştırdıklarını aktararak, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi bizleri yavaşlatsa da durdurmuyor. Eğitim ve konserlerimiz dijital ortamda gerçekleşiyor. Her ay bir konuğumuzu ağırlıyoruz, zengin kaynaklardan besleniyoruz. Klasik müzik konserlerimiz başlıyor. Yakın dönemde, yüzlerce kişinin katılımıyla muhteşem bir konser organize etmeyi planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızda hem kurucumuz, öğretmenimiz Sevgili Selmin Günöz hocamızın katkıları, hem de değerli eğitmenlerimizin ve Barışcanlarımızın olağanüstü çabalarıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk Senfoni Orkestrası, Konak Belediyesi, İzmir, Müzik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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