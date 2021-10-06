Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,82 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,26 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,946277
|1,96
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019737
|1,82
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103912
|1,26
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048816
|1,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|178,828745
|1,19
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,000435
|1,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039761
|1,10
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,118016
|1,01
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072256
|1,00
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,994389
|0,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi