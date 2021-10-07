Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237618
|-0,30
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570811
|-0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,856871
|-0,18
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,433409
|-0,12
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|192,679692
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019371
|-1,85
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,027201
|-0,63
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,966841
|-0,41
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,446847
|-0,37
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,210407
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,473370
|-2,36
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|17,273096
|-2,18
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|17,512939
|-2,03
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,885285
|-2,02
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,996007
|-2,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,611945
|-2,00
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,329225
|-1,50
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,030909
|-1,33
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,355729
|-1,28
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,065793
|-1,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,354782
|-1,58
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,187939
|-1,42
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,965430
|-1,32
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,415614
|-1,17
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,652411
|-1,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,334638
|-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi