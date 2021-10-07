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Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

07.10.2021 14:08
Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237618-0,30
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,570811-0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,856871-0,18
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,433409-0,12
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu192,679692-0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019371-1,85
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,027201-0,63
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,966841-0,41
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,446847-0,37
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,210407-0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,473370-2,36
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,273096-2,18
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF17,512939-2,03
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,885285-2,02
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)0,996007-2,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,611945-2,00
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,329225-1,50
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,030909-1,33
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,355729-1,28
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,065793-1,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,354782-1,58
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,187939-1,42
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,965430-1,32
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,415614-1,17
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,652411-1,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,334638-0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)???????

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Tragger, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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