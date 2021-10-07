Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237618 -0,30 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570811 -0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,856871 -0,18 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,433409 -0,12 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 192,679692 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019371 -1,85 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,027201 -0,63 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,966841 -0,41 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,446847 -0,37 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,210407 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,473370 -2,36 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 17,273096 -2,18 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 17,512939 -2,03 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,885285 -2,02 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 0,996007 -2,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,611945 -2,00 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,329225 -1,50 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,030909 -1,33 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,355729 -1,28 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,065793 -1,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,354782 -1,58 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,187939 -1,42 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,965430 -1,32 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,415614 -1,17 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,652411 -1,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,334638 -0,57 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)???????

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