Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarak 29.215 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 114 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.593 puan ve Güney Kore 'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 3.029 puan oldu.

Japonya 'da ise ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi. Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışı resmen başladı. 12 gün sürecek kampanya döneminde yüzlerce aday meclise girebilmek amacıyla siyasi propaganda yürütecek.

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