BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,079225 0,44 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,117565 0,41 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,064275 0,40 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,088605 0,39 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,113038 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,073067 0,59 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,021276 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,025342 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011144 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,061942 1,80 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,148685 0,89 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,089779 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,061060 0,86 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010440 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035822 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,037676 0,82 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,034031 0,63 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,041712 0,59 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,043344 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038378 1,13 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026610 1,04 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,035355 0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051769 0,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,073566 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,076629 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032416 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081173 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080207 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,081279 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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