BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,079225
|0,44
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,117565
|0,41
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,064275
|0,40
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,088605
|0,39
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,113038
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,073067
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,021276
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,025342
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011144
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,061942
|1,80
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,148685
|0,89
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,089779
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,061060
|0,86
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010440
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035822
|1,04
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,037676
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,034031
|0,63
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,041712
|0,59
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,043344
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038378
|1,13
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026610
|1,04
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,035355
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051769
|0,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,073566
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,076629
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032416
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081173
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080207
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,081279
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi