Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|63,85
|58,80
|8,59
|Erbosan
|101,20
|94,35
|7,26
|Verusa Holding
|46,36
|44,12
|5,08
|SASA Polyester
|29,12
|28,26
|3,04
|Aksa
|22,60
|21,94
|3,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,27
|6,09
|2,96
|Ford Otosan
|192,40
|187,00
|2,89
|Anadolu Grubu Holding
|25,72
|25,00
|2,88
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,26
|27,50
|2,76
|Gözde Girişim
|6,01
|5,87
|2,39
|Doğuş Otomotiv
|33,74
|32,98
|2,30
|Vestel Beyaz Eşya
|6,13
|6,00
|2,22
|Aksa Enerji
|7,22
|7,07
|2,12
|Alarko Holding
|9,37
|9,18
|2,07
|Otokar
|343,90
|337,80
|1,81
|Parsan
|29,64
|29,14
|1,72
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,07
|14,83
|1,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,73
|15,49
|1,55
|Tofaş Oto Fabrikası
|59,15
|58,25
|1,55
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,96
|1,53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi