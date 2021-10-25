Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 63,85 58,80 8,59 Erbosan 101,20 94,35 7,26 Verusa Holding 46,36 44,12 5,08 SASA Polyester 29,12 28,26 3,04 Aksa 22,60 21,94 3,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,27 6,09 2,96 Ford Otosan 192,40 187,00 2,89 Anadolu Grubu Holding 25,72 25,00 2,88 Biotrend Çevre ve Enerji 28,26 27,50 2,76 Gözde Girişim 6,01 5,87 2,39 Doğuş Otomotiv 33,74 32,98 2,30 Vestel Beyaz Eşya 6,13 6,00 2,22 Aksa Enerji 7,22 7,07 2,12 Alarko Holding 9,37 9,18 2,07 Otokar 343,90 337,80 1,81 Parsan 29,64 29,14 1,72 İş Yatırım Menkul Değerler 15,07 14,83 1,62 Tümosan Motor ve Traktör 15,73 15,49 1,55 Tofaş Oto Fabrikası 59,15 58,25 1,55 Emlak Konut GMYO 1,99 1,96 1,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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