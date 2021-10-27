Üye Girişi
Son dakika! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı - Son Dakika

Son dakika! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı

27.10.2021 22:58
Son dakika! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı

Bir son dakika haberine göre Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı Kuyumcu Engin Polat: "İlerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz" "Genellikle bozdurmaya yönelik talep var" Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları rekor tazelerken bozdurma talebinin arttığını belirten...

Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı

Kuyumcu Engin Polat:

"İlerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz"

"Genellikle bozdurmaya yönelik talep var"

ESKİŞEHİR - Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları rekor tazelerken bozdurma talebinin arttığını belirten kuyumcular, yatırımda altının güvenli liman olduğunu ve yükselişin devam etmesini beklediklerini aktardı.

Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişe geçerken, gram altın haftaya 560 TL bandında başladı. Çeyrek altında da hafta başı fiyatlar 925 TL civarında seyretti. İlerleyen günlerde altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini dile getiren kuyumcular, vatandaşların alım-satım konusunda kararsız olduğunu ancak bozdurma talebinin arttığını belirtti. Yatırımda güvenli liman olarak bilinen altın rekor tazelerken, kuyumcularda ise hareketlilik yaşandı.

"İlerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz"

Eskişehir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Engin Polat çeyrek altının 960 TL bandını test edebileceğini kaydederek, " Merkez Bankası'nın son 200 baz puan faiz indiriminden sonra dolar bir tepki gösterdi. 50-100 baz puanlık bir indirim bekleniyordu. 9,25 bandındaki dolar, 9,75 civarlarına geldi. Bu da altını etkiledi. 525 bandında olan gram altının fiyatı 560-565 TL seviyelerine yükseldi. 830-840 TL civarında seyreden çeyrek altında şu anda bizdeki fiyat 915 TL. Hafta başı olması dolayısıyla şu anda durağan seyreden altında ilerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz. Dolara müdahale edilirse belki bir düşüş yaşanabilir ancak şu anda ons altın sağlam duruyor. Ons altında da bir yükselme olursa ve dolar da böyle kalırsa altının çeyrek fiyatı 915'lerden 960 TL civarına kadar yükselebilir" diye konuştu.

"Genellikle bozdurmaya yönelik talep var"

Vatandaşın altın bozdurma talebinin arttığını ancak uzun vadeli yatırımda yine altının en iyi seçenek olacağını tavsiye eden Polat, "Şu anda vatandaş da kararsız. Alım ya da satım yapsam mı diye düşünüyorlar. Genellikle şu dönemde bozdurmaya yönelik talep var. Altın güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaşların altına yatırım yapmaları uzun vadede en iyi seçenek olur. Kısa vadede dolara müdahale gelirse 9,50 seviyelerine gerileyebilir, o zaman da gram altın 540 TL bandına düşebilir. Diğer ihtimal ise yükselip 600 TL bandını test etmesi olur" dedi.

Türk Lirası, Kuyumcu, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi 22:03 Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı 21:25 Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı 20:41 Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı 20:25 Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi 19:31 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı         
22:27
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
20:46
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz desteği! İhtiyaç sahiplerine Aralık ayında 500 TL verilecek Mansur Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz desteği! İhtiyaç sahiplerine Aralık ayında 500 TL verilecek         
20:32
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır         
19:56
Diyanet', Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş         
18:32
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 23:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement