Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1065 lira 90 kuruş, en düşük 15 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,4 azalarak 291 milyon 227 bin 733 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1065 lira 90 kuruş, en düşük saat 23.00'te 15 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 586 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 580 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1078 lira, en düşük 541 lira 36 kuruştan işlem gördü.