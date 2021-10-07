STK'lardan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin olarak, "Paris İklim Anlaşması, iklim krizi ile mücadelede duyarlılığımızı artıracak" ifadesini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bahçıvan,"Paris İklim Anlaşması'nın meclisimiz tarafından da onaylanmış olmasını ve yürürlüğe girmesini çok önemli ve memnuniyet verici buluyorum." dedi.

Bahçıvan, anlaşmanın simgesel anlamda da çok değerli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

" Türkiye, dünyada artık üzerinde hiçbir tartışmanın olmadığı, tüm medeni ülkelerin kabullenmiş olduğu bu yol haritası, bu rota birlikteliğine, toplumsal desteği de arkasına alan siyasetin güçlü onayı ile katkıda bulunmuş oldu. Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Bu onama, İklim Krizi ile mücadelede ülkemizdeki duyarlılığı daha da artıracaktır. Sanayimizde sürdürülebilir üretimi daha çok motive edecektir. Çevremiz ve dünyamız adına gönülden tebrik ediyorum."

-"Paris anlaşmasının onaylanması yeşil dönüşümü ivmelendirecek sürecin başlangıcıdır"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) de Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmesine ilişkin "Paris anlaşmasının onaylanması yeşil dönüşümü ivmelendirecek sürecin başlangıcıdır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada Paris Anlaşması'nın TÜSİAD tarafından stratejik öncelik olarak görüldüğü belirtildi.

Paris Anlaşması'nın Türkiye tarafından onaylanmasının iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra her bileşeni ile yeşil dönüşümü ivmelendirecek bir sürecin başlangıcı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Stratejik önceliğimiz olarak gördüğümüz Paris Anlaşması'nın ülkemiz tarafından onaylanması iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra her bileşeni ile yeşil dönüşümü ivmelendirecek bir sürecin başlangıcıdır. İklim değişikliği ile mücadele için oluşan uluslararası mutabakatın bir ortağı olarak Ulusal Katkı Beyanımızın 2050 karbon nötr kalkınma hedefini güden bir yol haritası ile desteklenmesi önemlidir. Bu yol haritasının etkin uygulanmasını kamu ve iş dünyasının işbirliğiyle gerçekleştireceğimize inanıyoruz."