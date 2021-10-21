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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'nde konuştu Açıklaması

21.10.2021 17:17
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. Su Şurası'nda her konuyu A'dan Z'ye ele aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin sadece 21. yüzyıldaki su ihtiyacını değil aynı zamanda 22. yüzyıldaki ihtiyacı çerçevesinde planlarını ve alacakları tedbirleri daha somut hale getirdik.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. Su Şurası'nda her konuyu A'dan Z'ye ele aldıklarını belirterek, " Türkiye'nin sadece 21. yüzyıldaki su ihtiyacını değil aynı zamanda 22. yüzyıldaki ihtiyacı çerçevesinde planlarını ve alacakları tedbirleri daha somut hale getirdik." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'nde konuşan Pakdemirli, su kaynaklarını koruyup doğru yöneten toplumların medeniyetlerini pekiştirdiğini, tarımsal üretimlerini ve güçlerini artırdığını söyledi.

Bu anlamda yok olan sulak alanlara, değişen iklim şartlarına ve artan doğal afetlere dikkati çeken Pakdemirli, gelecek 30 yılda, iklim değişikliğinin etkisiyle tarımsal verimlilikte yüzde 25'lere varan düşüş beklendiğini vurguladı.

Pakdemirli, Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken bir ülke olduğuna işaret ederek, "Gelecek 20 yılda, kişi başına düşen su miktarımızda yüzde 17 azalış bekleniyor. Suyumuzun dörtte üçü tarımda kullanılıyor. 2050 yılındaki nüfusumuzu doyurmak için bugünküne göre yüzde 60 daha fazla gıda üretimine, bu üretim için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Kaynak verimliliğini en başa alarak suyumuza doğru yön vermeli, üretimi suya göre planlamalı ve tasarrufu öncelik yapmalıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye'nin tarım, enerji ve medeniyette çağ atladığına dikkati çeken Pakdemirli, bu yıl su yatırım bütçesini rekor artışla 15,3 milyar liraya çıkardıklarını aktardı.

Pakdemirli, verdikleri desteklerle bugüne kadar toplam 11 milyon dekar alanda damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu sağladıklarını ve hibe desteğini bu yıl iki kat artışla 300 milyon liraya yükselttiklerini belirtti.

"Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda, tüm paydaşlarıyla birlikte suyu A'dan Z'ye masaya yatırdıklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"11 farklı çalışma grubunda 1631 katılımcı, 7 ay boyunca toplam 1,5 milyon saat emek verdi. Oluşturduğumuz susurasi.gov.tr web sayfasından vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Su Şurası Sonuç Bildirgesi, medeniyetin, tarımın, gıdanın, temiz enerjinin belgesi olacaktır. Bu belgedeki ana hedefler, bu milletin su gibi aziz insanlarına umut, bu kadim topraklara bereket sunacaktır. Bu programın hemen ardından, vakit kaybetmeksizin 2019 yılında düzenlediğimiz 3. Tarım Orman Şurası'nın akabinde olduğu gibi bu şurada da eylem planımızı

en yakın zamanda oluşturup, takibini titizlikle yapacağız. Suyumuzu korumak, verimli kullanmak ve çocuklarımıza aldığımız emaneti içimiz rahat şekilde teslim etmek adına, belirlediğimiz projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Su Şurası'nda, Türkiye'nin sadece 21. yüzyıldaki su ihtiyacını değil aynı zamanda 22. yüzyıldaki ihtiyacı çerçevesinde planlarını ve alacakları tedbirleri daha somut hale getirdik."

Havza bazında su yönetiminden verimliliğe, suya göre tarımdan taşkın ve kuraklık planlarına, iklim değişikliğinden kullanılmış suların yeniden üretime kazandırılmasına kadar suyla ilgili her konuda hazır olduklarını belirten Pakdemirli, "Tabii sadece bizim hazır olmamız yetmiyor. 84 milyon vatandaşımızın da bu yolda bizimle yürümesi, suyuna sahip çıkması, koruması ve tasarruflu kullanması gerekiyor. Bakanlık olarak üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da suyumuzu 84 milyona en iyi ve en verimli şekilde sunmaya, suyun gücünü milletle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Türkiye, Kongre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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