TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş: 835 bin esnafımıza gelir vergisi muafiyeti geliyor

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin esnaf ve sanatkarlar ve çiftçiler başta olmak üzere tüm üreticilere müjdeler içerdiğini açıkladı.

Yapılan düzenleme ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında değişiklik yapılacağını kaydeden Savaş, "Bu değişiklikler vergiye uyumlu mükelleflerimize kolaylıklar, 835 bin esnafımıza gelir vergisi muafiyeti, tarımsal destekleme ödemelerinde vergi kesintisinin kaldırılması, sosyal medya satışlarına vergi kolaylığı, bazı işlemlerde damga vergisi istisnası ve muafiyeti gibi konuları kapsıyor" dedi.

Teklifin kanunlaşmasıyla birlikte yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacağını kaydeden AK parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Bu demektir ki basit usule tabii 835 bin esnafımızın daha doğru ifadeyle mükelleflerin kazançlarını gelir vergisinden istisna ederek yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğünü kaldırıyoruz" diye konuştu.

Düzenlemenin bir diğer önemli noktasının ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri ilgilendirdiğini kaydeden Savaş, "Üreticilerimize daha fazla destek sağlamak adına tarımsal destekleme ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintileri artık yapılmayacak. Bu kolaylıktan yaklaşık 3 milyon çiftçimiz yararlanmış olacak. Teklife sonradan eklenen maddeye göre çiftçilerimize ilave ödeme yapılacak. Son 5 yılda ödenen destek ödemelerinden kesilen vergi, çiftçilerimize iade edilecek.

Teklif ayrıca internet ve sosyal medya üzerinden satış yapan vatandaşlarımıza da vergi ödeme kolaylığı getiriyor. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini basit ve etkin şekilde vergilendirmek amacıyla geliri 2021 yılı için 650 bin liranın altında olan kişiler, yalnızca stopaj yoluyla gelir vergisi verecekler. Kazançları 650 bin lirayı aştığı takdirde ise kazançları için gelir vergisi beyannamesi verecekler ancak stopaj yoluyla kesilen kazançlarını vergilerden mahsup edecekler. Ayrıca bu kişiler katma değer vergisinden de istisna tutulacak.

Kanun değişikliğiyle ticari işletmelerimizi doğrudan ilgilendiren bir diğer maddeyle ise tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olan amortismanları yeniden değerleyebilme imkanı getiriyoruz" diyerek düzenlemenin hayırlı olmasını diledi. - AYDIN