TEDAŞ heyeti, Çoruh EDAŞ'ı ziyaret etti

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı ve beraberindeki heyet, Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ'yi (Çoruh EDAŞ) ziyaret etti.

Çoruh EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, şirket yetkilileri tedarik sürekliliği ile enerji arzı kalitesini geliştirmek ve tüketici memnuniyetini artırmak için yapılan bakım, onarım, yatırım ve Ar-Ge çalışmaları hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Toplam 29 bin 551 kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon nüfusun yaşadığı Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon'da hizmet veren Çoruh EDAŞ, TEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, hizmet kalitesinin geliştirilmesi için yapılan teknoloji yatırımlarından SCADA merkezi yerinde incelenirken, Çoruh EDAŞ'ın faaliyetleri hakkında ziyaretçilere genel bilgilendirme de yapıldı.