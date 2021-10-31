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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sürdürülebilir yaşam için tasarruf şart" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sürdürülebilir yaşam için tasarruf şart"

31.10.2021 10:08
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Dünya Tasarruf Günü'nün alışkanlıkları değiştirmek için bir bahane olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıdaya, enerjiye ya da ekmek, suya ulaşımda sorun yaşamadan sürdürülebilir bir yaşam için tasarruf şart.

Dünya Tasarruf Günü'nün alışkanlıkları değiştirmek için bir bahane olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıdaya, enerjiye ya da ekmek, suya ulaşımda sorun yaşamadan sürdürülebilir bir yaşam için tasarruf şart. Dünya Tasarruf Günü israf yaptığımız her konudaki alışkanlıklarımızı değiştirmek için bir bahane olsun ve enerjide, suda, ekmekte, gıdada, alışverişte her alanda biriktirmeyi, israf yapmamayı öncelik haline getirelim" dedi.

Tasarruf yapmanın maddi manevi ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Büyüklerimizden her zaman kenara para ayırmak, kumbara kullanmak gibi nasihatler alırız. Çamaşır ve bulaşık makinelerini gece saatlerinde çalıştırdığımızda elektrik tasarrufu yapılacağı, bina yalıtımlarının ısı tasarrufu sağlayacağı, sebze meyve veya bulaşıkların akan suda değil de su dolu bir kapta yıkandığında su tasarrufu yapılabileceği gibi bilgileri sık sık duyarız. Fakat bu tasarruf önerilerini güncel hayatımızda ne kadar uygulayabiliyoruz bunu sorgulamamız gerekiyor. Enerjide, suda, elektrikte veya alışverişlerde daha fazla harcamanın hiçbir yararı olmadığı gibi aksine hem cebimize hem ekonomimize büyük miktarlarda zararı dokunuyor. Dünya Tasarruf Günü bu önerileri hayata geçirmemiz için bir bahane olsun ve sürdürülebilir, kaliteli bir yaşam için tasarruf etmenin bilincine varalım" dedi. - ANKARA

TESK Genel Başkanı Palandöken: Sürdürülebilir yaşam için tasarruf şart

Dünya Tasarruf Günü, Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sürdürülebilir yaşam için tasarruf şart' - Son Dakika Ekonomi


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