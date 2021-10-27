Total Turkey Pazarlama, yeni nesil gres ürün grubu Ceran ile yüksek performans sağlayacak

TotalEnergies'in yeni nesil gres ürün grubu Ceran ile demir-çelik, çimento, kağıt, gıda gibi sektörlerdeki ekipmanların ihtiyaç duyduğu yüksek performansı karşılayacağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total Turkey Pazarlama, Ceran gres ürünlerini 23-24 Eylül'de İskenderun'da düzenlenen Uluslararası Hadde Sempozyumu ve Sergisi'nde paydaşlarıyla buluşturdu. Metal haddeleme sektörünün ekonomik, teknolojik, bilimsel alanlarda irdelenip gelişmelerin paylaşıldığı ve hadde konularının detaylı olarak ele alındığı organizasyona platin sponsor olarak destek veren Total Turkey Pazarlama standına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknik Servisler Müdürü Mine Altınkurt, 50 yılı aşkın süredir endüstriyel segmentler için yenilikçi ve yüksek performanslı ürün ve çözümler geliştirdiklerini kaydetti. Ana hedeflerinin müşteri odaklı davranmak olduğunu ifade eden Altınkurt, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu organizasyonda da iki gün boyunca sektörün hem yerel hem yabancı temsilcileriyle bir araya gelerek Ceran gres ürün portföyümüzü tanıtma fırsatı yakaladık, beklenti ve ihtiyaçlarını dinledik. Demir-çelik, otomotiv, çimento, enerji üretimi gibi rekabetin yoğun olduğu sektörlerde işletme giderlerini azaltmak ve verimliliği artırmak büyük önem taşıyor. Biz Total Turkey Pazarlama olarak Ceran gres portföyümüz ile ekipmanlardan en yüksek verimi almaya yardımcı oluyoruz, ihtiyaç duyulan güvenilirliği ve rekabet avantajını sunuyoruz. Ceran ile kalsiyum sülfonat kompleks teknolojili gresi biz geliştirdik. Ceran, yüksek basınca, suya ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılık ve mekanik stabilite sağlıyor, aynı zamanda korozyona ve oksidasyona karşı mükemmel koruma özelliğine sahip."