Toyo Matbaa Mürekkepleri, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katılıyor

AMBALAJ ve basım sektörlerine hizmet sunan Toyo Matbaa Mürekkepleri fuarda ambalaj sektörüne yönelik çözümlerini sergileyecek.

Toyo Matbaa Mürekkepleri, 20-23 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan 26'ncı Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katılmaya hazırlanıyor. Ambalaj sektörünün en kapsamlı ve etkili fuarlarından biri olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, uzun bir aradan sonra bu yıl da gerek katılımcı firmaları gerekse dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen ziyaretçileri ile sektörün nabzını tutmaya hazırlanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020 itibariyle yapılamayan fuarlar için aşılanmaların da hızlanmasıyla birlikte yeniden düğmeye basıldı. 20-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Reed Tüyap Fuarcılık ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı; ambalaj ürünlerinden makinelere, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojileri ve tamamlayıcı ambalaj ürünlerine kadar sektörün tüm taraflarını hem fiziklesel hem de online platform üzerinden bir araya getirecek.

YERLİ YABANCI ZİYARETÇİLERİ BULUŞTURACAK

Japonya merkezli mürekkep üreticilerinden Toyo Ink Group'a bağlı olan Toyo Matbaa Mürekkepleri, 26'ncı Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 9'uncu Salon, 901 No'lu stantta yerini alarak bu yıl da ambalaj ve basım sektörlerine yönelik ürün ve hizmetlerini bu önemli platformda tanıtacak. Yenilikçi çözümleri ve teknik destek hizmeti ile uluslararası alanda gücünü artıran Toyo Matbaa Mürekkepleri, her türlü baskı malzemelerine uygun, yüksek performanslı mürekkeplerini, kaplama sistemlerini ve yardımcı malzemelerini fuarın yerli ve yabancı ziyaretçileri ile buluşturacak. Özellikle, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretimini yaptığı sheet-fed ofset mürekkepleri, likit mürekkepler, metal ambalaj sistemleri ve veb ofset mürekkepleri ürün grupları yanında gıda, içecek ve endüstriyel uygulamalar için geliştirilen ve Toyo Ink Group bünyesinde yer alan laminasyon tutkalları, plastik renklendiriciler (masterbatch) gibi ambalaj sektörüne yönelik ürün gruplarını da fuarda sergileyecek. Ayrıca, Toyo Matbaa Mürekkepleri Ofset Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen ve GMP standartlarına uygun şekilde üretilen, kağıt ve karton gıda ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerinde uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon özelliklerine sahip LP-9000 Toyo Life Premium Food LO/ LM yeni sheet-fed ofset mürekkep serisinin fuarda ziyaretçilerin ve katılımcıların beğenisine sunulacak.

- Ankara