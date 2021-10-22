Trabzon'dan Çin'e yapılan ihracat yüzde 86 arttı

Trabzon'dan yılın 9 aylık döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne 27 milyon 586 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon'dan Ocak- Eylül 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 13, değerde ise yüzde 86 arttı.

Anılan ülkeye 25 milyon 535 bin 188 dolarlık fındık ve mamulleri, 1 milyon 325 bin 39 dolarlık su ürünleri, 681 bin 907 dolarlık maden ve metaller, 43 bin 76 dolarlık kuru meyve ve mamulleri, 1620 dolarlık da kimyevi madde ve mamulleri ihraç edilerek toplamda 27 milyon 586 bin 830 dolar gelir sağlandı.

Çin'e, Trabzon'un en önemli ürünü fındığın ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artış yaşandı. Yurt dışı pazarlarda lezzeti ve kalitesiyle yoğun beğeni alan Karadeniz somunu ihracatı ise 15 kat arttı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatın her geçen ay artarak devam ettiğini söyledi.

???????Trabzon'dan en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 6. sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin başlattığı "Kuşak Yok Projesi"nde Doğu Karadeniz'in orta koridor güzergahında yer almasının büyük avantaj olduğunu dile getiren Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Çin Halk Cumhuriyeti pazarını çok önemsiyoruz. Trabzon hem coğrafi hem de lojistik imkanları açısından Orta Asya coğrafyası üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çok yakın bir pazar. Önümüzdeki yıllarda projenin tamamlanması ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımızın çok daha yüksek rakamlara ulaşacağından ümitliyiz."???????