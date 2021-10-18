Türk bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı 3 yılda yüzde 250 arttı

Türk bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı salgının da etkisiyle son 3 yılda yüzde 250 yükseliş kaydetti.

Yapay zeka şirketi CBOT, 2021 yılına ilişkin Türkiye'deki bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı rakamlarını paylaştı.

Rapora göre, Türk bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı salgının da etkisiyle son 3 yılda yüzde 250 arttı.

Söz konusu rakamlara bakıldığında, Türkiye'de aktif dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 39'u sanal asistanları deneyimliyor.

Türkiye'deki dijitale rahatlıkla adapte olan müşteri yapısı, Türk bankalarının yenilikçi yaklaşımları, sektördeki geniş hizmet yelpazesi ve gelişmiş müşteri deneyimi yeni nesil teknolojilerin müşteri etkileşiminde sıklıkla tercih edilmesini destekliyor. Türkiye'deki mevduat bankaları göz önüne alındığında, bu kurumların yüzde 41'inin halihazırda müşterilerine çeşitli platformlardan bir chatbot deneyimi sunduğu, yüzde 19'unun chatbot geliştirilmesi konusunda devam eden bir projeye sahip veya bu konuyu stratejik planlarına dahil etmiş durumda olduğu görülüyor. Bu rakamlar, hem bankaların hem de banka müşterilerinin sanal asistan konusunda istekli olduklarını gösteriyor.

Sanal asistanlar çoklu kanallara entegre olarak farklı uygulamalardan müşterilere hizmet verebiliyor. CBOT'un paylaştığı rakamlara göre, bankaların yüzde 73'ü sanal asistanını kurumsal web sayfasında, yüzde 73'ü de mobil uygulamasında konumlandırıyor. Hem web sayfası hem de mobil uygulama üzerinden sanal asistanlarını kullanıcılarla buluşturan bankaların oranı ise yüzde 45. Raporda sanal asistanların şu anda müşterilere hizmet verdiği en önemli kanalın web sayfası olduğunun altı çizilirken, kanalların çeşitlenmesi ve WhatsApp'a konumlanan sanal asistanların kullanımındaki artış dikkati çekiyor.

Sanal asistanlara en çok kredi oranları ve başvuru süreci soruluyor

Rapora göre, sıkça sorulan sorular alanında sanal asistanların müşteriler tarafından en fazla kredi tipleri, faiz oranları ve kredi başvurusu (yüzde 16), kredi faizi hesaplama (yüzde 14), şifre işlemleri (yüzde 10), sosyal sohbetler (yüzde 8), kredi kartı başvurusu (yüzde 7), kur/hisse senedi bilgisi alma (yüzde 5) konularında kullanıldığı ortaya çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CBOT Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mete Aktaş, şunları kaydetti:

"Sanal asistanlar artık hayatımızın önemli bir parçası. Bu teknolojiye en hızlı adapte olan bankacılık sektörü ancak çok farklı sektörlerde de sanal asistan kullanımın özellikle pandemi etkisiyle katlanarak arttığını söyleyebiliriz. Araştırmalara baktığımızda, kullanıcıların bankalarla iletişimde yapay zeka destekli yazılı ve sesli alternatif iletişim kanal kullanımının yüzde 20'lerden yüzde 49 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Öte yandan, Türkiye bankacılık sektöründe geçtiğimiz dönemde dijital banka lisansı ve uzaktan müşteri edinimine yönelik mevzuatsal değişiklikler de sektörde dijitalleşmenin önünü açıyor."