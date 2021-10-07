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Türk gıda ürünleri Çin'deki uluslararası fuarda tanıtıldı - Son Dakika

Türk gıda ürünleri Çin'deki uluslararası fuarda tanıtıldı

07.10.2021 10:38
Türk gıda ürünleri Çin'deki uluslararası fuarda tanıtıldı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 9 aylık dönemde Türkiye'nin Çin'e gıda ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 arttığını belirterek, 5 yılda 1 milyar dolara ulaşma hedefi kapsamında bu ülkedeki fuarlarda aktif tanıtım yaptıklarını bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 9 aylık dönemde Türkiye'nin Çin'e gıda ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 arttığını belirterek, 5 yılda 1 milyar dolara ulaşma hedefi kapsamında bu ülkedeki fuarlarda aktif tanıtım yaptıklarını bildirdi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Türk gıda ürünleri, Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen Guangdong 21.Yüzyıl Denizyolu İpekyolu Uluslararası (MSRE) 2021 Fuarı'nda tanıtıldı.

Türkiye'nin Guangzhou Ticari Ataşeliği desteğiyle ikili görüşmelerin de yapıldığı fuarda özellikle su ürünleri, zeytinyağı ve kuru meyveye yoğun bir talep gözlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Birol Celep, binden fazla katılımcının ürünlerini sergilediği fuarın ziyaretçi sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi.

Yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Çin'e yapılan toplam ihracatın yüzde 35 artışla 2 milyar 512 milyon dolara çıktığını, bunun 254 milyon dolarlık bölümünü gıda ürünlerinin oluşturduğu bilgisini veren Celep, şunları kaydetti:

"Geçen seneye göre gıda ihracatımızda yaşanan yüzde 111'lik artış Türk gıda sektörünün Çin'e yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Son 9 aylık dönemde Çin'e ihracatımızda geçen seneye oranla su ürünlerinde yüzde 574, kuru meyvede yüzde 126, fındık ve mamullerinde yüzde 99, hububatta yüzde 68 gibi dikkat çeken artışlar yaşadık. Wechat, Weibo gibi platformlarda gıda ürünlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda JD, T-Mall gibi platformlar tarafından onaylanmış ajanslar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu çalışmanın sonunda firmalarımızın mağazalarını açması ve ürünlerimizin Çin pazarında daha yoğun olarak yer almasını sağlayacağız. Çin'e gıda ihracatında önümüzdeki 5 yılda 1 milyar doları geçme hedefi kapsamında çalışmalara devam ediyoruz."

Türk gıda ürünleri Çin'deki uluslararası fuarda tanıtıldı
Türk gıda ürünleri Çin'deki uluslararası fuarda tanıtıldı
Türk gıda ürünleri Çin'deki uluslararası fuarda tanıtıldı

Ege İhracatçı Birlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk gıda ürünleri Çin'deki uluslararası fuarda tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk gıda ürünleri Çin'deki uluslararası fuarda tanıtıldı - Son Dakika
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