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Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te - Son Dakika

Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te

23.10.2021 11:04
Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te

Yöresel Ürünler Fuarı'nda(YÖREX) Türkiye'nin tek doğal kozmetik üreticisi konumundaki ALFA Kadın Kooperatifi de yer aldı.

Yöresel Ürünler Fuarı'nda(YÖREX) Türkiye'nin tek doğal kozmetik üreticisi konumundaki ALFA Kadın Kooperatifi de yer aldı. Antalya merkezli kooperatifin cilt ve yüz serisi olmak üzere ürettiği 16 çeşit ürün ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)desteğiyle, Antalya Ticaret Borsasınca(ATB) düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı(YÖREX) bu yıl 11. kez kapılarını açtı. 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?', 'Bir Adımda Anadolu' temasıyla ANFAŞ'taki fuara, Antalyalı girişimci kadınların kurmuş olduğu ALFA Kadın Kooperatifi de katıldı.

Kooperatif Başkanı Fatma Bereket, Antalya merkezli ALFA Kadın Kooperatifi'nin Türkiye'nin tek doğal kozmetik üreticisi kooperatifi olduklarını bildirdi.

Ürünlerinin içinde, alkol paraben, parafin ve vazelin gibi maddeler kullanmadıklarının altını çizen Bereket, " Tamamen bitkisel doğal yağlardan üretim yapıyoruz. Kooperatifimizde şuan 10 kadın çalışıyor. Bünyemizde eczacılar, kimyager, doğal yağ üreticileri gibi arkadaşlarımız var. Cildimiz vücudumuz en büyük organı ve ona çok iyi bakmamız gerekiyor" dedi.

"16 doğal ürün"

Bu kapsamda cildi korumak için doğal bir yola girdiklerini dile getiren Fatma Bereket, "Ürünlerimizden herkes memnun kalıyor. Şuan cilt ve yüz serisi olmak üzere 16 çeşit ürünümüz var. Markamızı oluşturduk yhi kozmetik. Ürünlerimizin içinde leke kremleri, ayak bakım kürleri, saç bakım, kaş kirpik, tırnak serumları mevcut. Akne sivilce kremleri de var. Doğal yağlardan sabun ve rujumuz dahi var. Kuru parfümlerimiz mevcut. Doğal üretebileceğimiz bütün kozmetik ürünleri üretebiliyoruz" diye konuştu.

"Çocuklar bile rahatlıkla kullanabilir"

Bereket, ürünlerin hepsini annelerin çocukların da dahi gönül rahatlığıyla kullanabileceğine dikkat çekti.

Bir gıda fuarına katılmak için ilk başta korktuklarını ifade eden Fatma Bereket, "Sonuçta gıda ağırlıklı bir fuardı. Bize ilgi olur mu diye düşünmüştük. Beklediğimizden fazla ilgi gördük. İnsanlar meğer doğalı arıyorlarmış. Bizde bunu sunuyoruz. Kooperatif olduğumuz için tercih ediliyoruz. Bizde kadınlarımıza daha kaliteli ürünler yapmak için çabalıyoruz"dedi. - ANTALYA

Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te
Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te
Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te
Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te
Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te
Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te
Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te

COVIRAN Bereket, Kooperatif, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te - Son Dakika Ekonomi


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