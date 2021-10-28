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"Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı" - Son Dakika

"Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı"

28.10.2021 10:27

Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisinin ciddi anlamda arttığını söyleyen Derya Bağcı "Görüştüğümüz büyük gruplar başta teknoloji olmak üzere Türkiye'de üretim için yatırım yapmak istiyor" dedi.

Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisinin ciddi anlamda arttığını söyleyen Derya Bağcı "Görüştüğümüz büyük gruplar başta teknoloji olmak üzere Türkiye'de üretim için yatırım yapmak istiyor" dedi.

ABD, Hong Kong, İtalya, Lüksemburg ve Avusturya gibi ülkelerde 800 milyon dolarlık fon yöneten ve Tanzanya Menkul Kıymetler TSL Investment Bank'a ortak olmasıyla bilinen Türk şirketi İma Group, Türkiye'deki yatırımlarına hız vereceğini açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu nedeniyle yabancı yatırımcılar için fırsat barındırdığını söyleyerek "Pandemi tüm dünyanın ticaret ve yatırım konjonktürünü değiştirdi. Navlun fiyatlarındaki artış ve bozulan tedarik zinciri nedeniyle Çin cazip olmaktan çıktı. Dolayısıyla Türkiye gibi jeopolitik konumu önemli olan ülkelere yatırımlar kaydı. Dövizin yüksek olması Türkiye'ye daha fazla yatırımın gelmesine neden oldu. Bizim de görüştüğümüz büyük gruplar var. Başta teknoloji olmak üzere, üretim tarafından Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar" dedi. - İSTANBUL

Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı

Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı' - Son Dakika Ekonomi


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