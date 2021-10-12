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Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı başladı - Son Dakika

Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı başladı

12.10.2021 12:22
Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla, AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA, SINKHOLE ve KULE gibi sistemlerle 1 saatte 16 milyon internet adresinin tarandığına, 126 bin web sitesinin 2 milyon sayfasının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla, AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA, SINKHOLE ve KULE gibi sistemlerle 1 saatte 16 milyon internet adresinin tarandığına, 126 bin web sitesinin 2 milyon sayfasının 7 saatte taranıp analiz edildiğine dikkati çekerek, "Bu yerli ve milli altyapılar sayesinde 700'den farklı zafiyet tipi sürekli olarak kontrol ediliyor. 500'den farklı saldırı imzası anlık olarak takip ediliyor ve günlük 4 milyon sahte web sitesi kontrolü yapılıyor." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sadece pazar olmanın ötesinde üreten, geliştiren, Ar-Ge'sini yapan ülke olma yolunda ilerlerken, BTK'nin de 7 gün 24 saat siber güvenliğin, "siber vatanın koruyucusu" olarak görevine devam ettiğini söyledi.

BTK bünyesinde kurulan USOM'un 2013'ten bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Sayan, ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesi bağlamında, USOM koordinasyonunda, "enerji, sağlık, bankacılık, finans, ulaşım, elektronik haberleşme, su yönetimi" gibi kritik sektörlerde faaliyet gösterecek şekilde Siber Olaylara Müdahale ekiplerini (SOME) oluşturduklarını ifade etti.

Sayan, Türkiye genelinde SOME'lerle birlikte 1900'ü aşkın kamu kurum ve kuruluşundaki ekiplerin koordinasyonunun USOM tarafından sağlandığını belirterek, "36'nın üzerinde kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu tatbikat alanında, 135 siber güvenlik uzmanı kendi sistemlerinin siber güvenliğinin sağlanması için yarışacaklar." diye konuştu.

"İkili, bölgesel ve uluslararası iş birliklerine önem veriyoruz"

Ülkelerin teknik, organizasyonel, hukuki ve iş birliği açısından olgunluklarını ölçen Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Global Cybersecurity Endeksi'nin, Türkiye'nin üst sıralara tırmandığını teyit ettiğini söyleyen Sayan, siber uzayın sınırları aşan doğası nedeniyle uluslararası paydaşlarla ilişkilerin artan önemi doğrultusunda ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı.

Sayan, bu doğrultuda USOM'un FIRST, TI, ITU, CAMP, NATO MISP ve OIC-CERT gibi uluslararası platformlara üyelikleriyle siber tehdit istihbaratı yaptığına işaret ederek, "Mesleki Yeterlilik Kurumu ile BTK iş birliğiyle Siber Güvenlik Elemanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı oluşturuldu. Bu kapsamda siber güvenlik uzmanlarımızı yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

USOM bünyesinde yürütülen çalışmalarla AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA, SINKHOLE ve KULE gibi sistemlerle 1 saatte 16 milyon internet adresinin (IP) tarandığı, 126 bin web sitesinin 2 milyon sayfasının 7 saatte taranıp analiz edildiği bilgisini veren Sayan, "Bu yerli ve milli altyapılar sayesinde 700'den farklı zafiyet tipi sürekli olarak kontrol ediliyor. 500'den farklı saldırı imzası anlık olarak takip ediliyor, günlük 4 milyon sahte web sitesi kontrolü yapılıyor." diye konuştu.

Sayan, gelecek dönemde de gerek iç kaynaklara gerekse bu alanda çalışanlara verecekleri desteklere yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye, kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Tatbikat üst düzey rekabete sahne olacak"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da tatbikatın, iki gün boyunca oldukça zorlu ancak bir o kadar heyecana ve üst düzey rekabete sahne olacağını belirtti.

Siber güvenliğin, tüm ülkeler için milli güvenlikten ayrı düşünülemez hale geldiğine işaret eden Karagözoğlu, "Ülkemizde de Kurumumuz bünyesinde bulunan USOM siber vatanımızı korumak için adeta kale görevi üstleniyor. SOME'ler, kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik olarak USOM'un koordinasyonunda 7/24 görevlerinin başında yer alıyor." dedi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Ömer Fatih Sayan, Togo Cumhuriyeti, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı başladı - Son Dakika
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