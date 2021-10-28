Vakıf Katılım Erzincan Şubesi, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ile protokol imzaladı

Vakıf Katılım Erzincan Şubesi ile Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında protokol imzalandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında OSB üyeleri Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecekler.

Ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, KOBİ'leri her zamankinden daha fazla desteklediklerini belirtti.

Ekonomik istikrarın teminatı olan KOBİ'lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendilerine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerimizin yanında olduk. Özellikle salgın döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

İkram Göktaş, Erzincan şubesinin Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladığı protokolün de bu amaçla attıkları adımlardan biri olduğunu aktardı.

OSB üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetleri sunacakları, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracakları için mutlu olduklarını belirten Göktaş, "Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.