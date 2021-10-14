Üye Girişi
Vodafone hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi - Son Dakika

Vodafone hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi

14.10.2021 09:28
Vodafone hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi

Salgınla birlikte müşteri hizmetleri ekibini yüzde 100 evden çalışma düzenine geçiren Vodafone'da, şimdi de diğer çalışanlar için hibrit düzen kalıcı hale geldi.

Salgınla birlikte müşteri hizmetleri ekibini yüzde 100 evden çalışma düzenine geçiren Vodafone'da, şimdi de diğer çalışanlar için hibrit düzen kalıcı hale geldi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone 1 Eylül itibarıyla hibrit çalışma düzenine geçti.
Salgının başlamasıyla birlikte yaklaşık 4 bin 500 kişilik müşteri hizmetleri ekibini yüzde 100 evden çalışma düzenine geçiren Vodafone, şimdi de teknoloji ve satış birimlerinde görevli saha ekipleri hariç geriye kalan 3 bin 600 çalışanı için hibrit düzeni kalıcı hale getirdi.
Çalışma düzeninin kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiği yeni modelde, ekip bazında değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak haftanın 1-2 günü ofisten, diğer günler uzaktan çalışılıyor.
Ofislerin yüzde 50 kapasiteyle kullanıldığı hibrit düzende, çalışanlara hibrit modele uygun olarak dijital yemek kartından ulaşım ödeneğine kadar çeşitli yan haklar da sağlanıyor. Ofise gitmek isteyen çalışanlar, önceden OneApp uygulaması üzerinden masa, toplantı odası, kuaför, spor salonu ve hatta kullanacakları servis için rezervasyon yaptırıyor.
"Yeni uygulama ve değişiklikleri değerlendirmeye devam edeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, yeni dönemde çalışan deneyimi ve esnekliği merkezine alan, uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini harmanlayan bir model uyguladıklarını belirtti.
Çalışanların zamanlarının ne kadarını uzaktan, ne kadarını ofislerde geçireceklerini, işlerinin gereklilikleri ve kişisel tercihlerine bağlı olarak belirlemekte özgür olduklarının altını çizen Bayram, şunları kaydetti:
"Çalışanlarımızla paylaştığımız anketlerin sonuçları da deneyimi iyileştirmekle ilgili bizlere yol gösteriyor. Özellikle ofiste geçirilen günlerdeki deneyim, sosyalleşme imkanı ve yenilenen ofis düzenimizle ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ayrıca hibrit model dinamiklerine göre şekillenen ulaşım desteği, dijital yemek kartı, ergonomi desteği gibi yan haklarımız modelin getirdiği esnekliği destekliyor ve çalışan odaklı bir deneyim sağlıyor. Yeni çalışma modelimizi deneyimleyerek öğrenme ve hep daha iyi çözümlere gitme konusunda bir fırsat olarak görüyoruz. Hibrit model hepimiz için yeni olduğundan daha fazla deneyimleyerek en doğru çözümleri bulmayı ve çalışanlarımızın sürekli geribildirimleriyle sistemi geliştirerek en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz. Hibrit modeldeki deneyimimiz arttıkça ihtiyaç ve beklentilere bağlı olarak yeni uygulama ve değişiklikleri değerlendirmeye devam edeceğiz."
Vodafone'un Maslak, Teknokent ve bölge ofisleri buluşma noktalarına dönüştü
Açıklamada yer alan bilgiye göre, hibrit düzende, Vodafone'un Maslak, Teknokent ve bölge ofisleri, iş birliği, inovasyon, sosyalleşme amacıyla kullanılan buluşma noktalarına dönüştü.
Ağırlıklı olarak salı, çarşamba ve perşembe günleri kullanılan ofisler, salgın tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Buna göre, Vodafone'un Maslak genel merkezinde 1.000 masanın 500'ü rezervasyona açılırken, ofise aynı anda en fazla 800 kişi gelebiliyor. Ofis alanlarının bir kısmını sosyalleşme ve iş birliğini destekleyecek şekilde yenileyen Vodafone, çalışanlardan alınan geri dönüşlere göre diğer alanlarda da düzenlemelere gidecek.
Vodafone çalışanları ayrıca ilerleyen dönemde İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında bulunacak paylaşımlı ofisleri de kullanabilecek. Paylaşımlı ofisler sayesinde, çalışanlara belli günlerde İstanbul'un diledikleri bir yerinde ya da evlerine en yakın noktada bulunan paylaşımlı ofiste çalışma imkanı sunulacak.
Hibrit çalışma modeline uygun olarak yeni yan haklar ve destek paketleri tanımlandı
Vodafone, çalışanları için hibrit çalışma modeline uygun olarak yeni yan haklar ve destek paketleri de sunuyor. Salgının başında ofisteki sandalye, monitör, aydınlatma gibi ergonomi ekipmanlarını dileyen çalışanlarının evlerine yollayan Vodafone, bir sonraki aşamada evlerde doğru çalışma ortamını sağlamak için tüm çalışanlarına 2 bin TL değerinde Ergonomi Hediye Çeki hediye etti.
Vodafone ayrıca Mimari Destek programını hayata geçirerek çalışanlarının evlerinde ergonomik ortamı sağlamalarına destek verecek şekilde danışmanlık sağladı. Tüm çalışanlarının evlerine çalışma deneyimlerini destekleyecek ürünleri içeren Uzaktan Çalışma Kiti gönderdi ve dijital toplantılardaki deneyimi iyileştirmek üzere kulaklık dağıttı.
Hibrit çalışma düzenine geçişle beraber bu hak ve paketlere dijital yemek kartı, mobil ve data internet paketi, evde internette indirim, ring servis ve ulaşım ödeneği de eklendi. Vodafone, hibrit çalışma modeliyle uyumlu olacak şekilde çalışanları için spor, psikoloji, beslenme ve sağlık alanlarına da yatırımlar yaptı.
Vodafone ayrıca çalışanları için yeni dijital platformlar sunarak uzaktan çalışma düzenindeki toplantı, iş birliği, sosyalleşme ve inovasyon deneyimlerini iyileştiriyor. Çalışanların ofislere gelişlerini kolayca planlamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen OneApp mobil uygulamasının son 1 ayda kullanım oranı yüzde 60 arttı.
One App uygulamasına entegre edilen rezervasyon sistemiyle, çalışanlar 1 hafta önceden rezervasyona açılan masaları kendileri veya ekip arkadaşları için yarım veya tam gün olarak rezerve edebiliyor. Bu özelliklere ek olarak çalışanlar servis, park alanı, kuaför ve spor salonu kullanımlarını da rezervasyon sistemi üzerinden planlayabiliyorlar.

Vodafone hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi

Vodafone, İstanbul, Kuaför, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vodafone hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 10:12 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi 10:05 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak 09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış 09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Denizli'de sevgili cinayeti! 09:09 Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum 07:33 Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler 07:19 Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler

Son Dakika Haberleri
10:17 Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
09:49 MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti
09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış
09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı
09:19 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi
Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
Gece baskını saniye saniye kameralarda! Ahıla dalan kurt, koyun sürüsünü paramparça etti Gece baskını saniye saniye kameralarda! Ahıla dalan kurt, koyun sürüsünü paramparça etti         
10:07
İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı         
09:57
MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti         
09:50
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı         
09:31
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede         
08:17
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 10:23:20. #1.11#
SON DAKİKA: Vodafone hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement