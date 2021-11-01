Üye Girişi
Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

01.11.2021 16:26
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,42905647201
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1472702
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2435305
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,75695118
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1987825
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1542357
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,001265
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1737370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar 16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar 16:13 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar 16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti 15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları 15:39 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu 14:50 CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı

Son Dakika Haberleri
16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar
16:14 Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü
16:12 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir
16:06 Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
16:00 Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı
15:55 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
Mesut Özil'den dikkat çeken sözler! Arkadaşlarını uyardı Mesut Özil'den dikkat çeken sözler! Arkadaşlarını uyardı         
16:25
Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü         
16:14
Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
16:07
Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı         
16:01
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı         
15:44
Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları feryat etti! Anbean kamerada Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları feryat etti! Anbean kamerada         
15:00
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
13:47
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:31:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement