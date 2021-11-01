Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,42 905 647 201 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,14 72 70 2 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,24 35 30 5 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,75 69 51 18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,19 87 82 5 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,15 42 35 7 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,00 12 6 5 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,17 37 37 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar

"Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir

Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar

Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor

CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı