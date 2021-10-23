Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,81 2,26 24,34 Gübre Fabrik. 58,80 49,20 19,51 Ford Otosan 187,00 165,40 13,06 Aygaz 18,70 16,84 11,05 Sarkuysan 14,81 13,34 11,02 Aksa 21,94 19,89 10,31 Erbosan 94,35 85,90 9,84 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 2,35 9,79 Aksa Enerji 7,07 6,44 9,78 İskenderun Demir Çelik 13,14 12,03 9,23 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 10,56 11,11 -4,95 Odaş Elektrik 1,40 1,45 -3,45 Türk Hava Yolları 14,14 14,64 -3,42 Pegasus 78,65 81,20 -3,14 TAV Havalimanları 25,70 26,14 -1,68 Yataş 12,79 13,00 -1,62 Torunlar GMYO 3,75 3,81 -1,57 Alkim Kimya 17,37 17,57 -1,14 MLP Sağlık 25,48 25,54 -0,23 Aydem Enerji 6,71 6,72 -0,15 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 13.383.852.289 Türk Hava Yolları 7.331.351.413 Tüpraş 4.555.693.033 Ford Otosan 4.542.176.028 Kardemir (D) 4.425.564.777 Yapı ve Kredi Bank. 4.102.976.642 Şişe Cam 4.082.990.423 Ereğli Demir Çelik 3.689.693.034 Aselsan 3.506.264.162 Gübre Fabrik. 3.121.693.511 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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