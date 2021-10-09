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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

09.10.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,531,28-28,55
Acıpayam Selüloz16,804,15-1,34
Adel Kalemcilik25,38-1,01-23,99
Adese Gayrimenkul1,18-1,67-57,86
Afyon Çimento3,32-1,48-35,03
AGESA Hayat Emeklilik19,7010,1214,96
Ak Enerji1,8710,65-15,38
Akbank5,26-0,75-22,17
Akçansa15,258,16-5,29
Akdeniz Yatırım Hold.1,94-5,83-19,27
Akfen GMYO5,8528,29124,07
Akın Tekstil30,740,46-3,21
Akiş GMYO1,741,16-37,69
Akmerkez GMYO36,660,66-40,70
Aksa20,22-0,8846,37
Aksa Enerji6,39-5,8971,77
Aksigorta6,96-0,57-16,24
Aksu Enerji13,9516,3584,84
Alarko Carrıer290,10-2,39-20,20
Alarko GMYO21,802,73-13,94
Alarko Holding8,32-2,58-2,36
Albaraka Türk1,819,04-6,70
Alcatel Lucent Teletaş23,305,14-21,44
Alkim Kağıt14,28-0,9010,32
Alkim Kimya16,431,4816,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,439,56-2,45
Altınyunus Çeşme55,004,9610,09
Anadolu Efes21,12-0,56-1,13
Anadolu Grubu Holding24,122,20-7,67
Anadolu Hayat Emek.10,308,8828,18
Anadolu Isuzu17,732,31-1,50
Anadolu Sigorta6,334,80-12,33
Anel Elektrik2,42-2,42-23,66
Arçelik31,98-2,0812,37
ARD Bilişim Teknolojileri44,04-2,78-8,40
Arena Bilgisayar9,39-2,80-13,87
Armada Bilgisayar48,30-3,40-1,59
Arsan Tekstil4,391,8610,14
Arzum Ev Aletleri17,35-3,61-28,20
Aselsan15,774,71-13,59
Ata GMYO3,94-4,60-28,49
Atakule GMYO2,75-2,1417,47
Atlantis Yatırım Holding5,6012,000,72
Atlas Yat. Ort.1,40-3,45-20,00
ATP Bilgisayar34,34-7,09

Avrasya GMYO2,078,95-20,97
Avrasya Petrol ve Tur.2,588,86-19,38
Avrupa Yatırım Holding6,578,069,50
Aydem Enerji6,88-0,58

Ayen Enerji4,883,17-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,40-0,7663,13
Aygaz16,305,9814,90
Bagfaş22,706,5713,50
Bak Ambalaj19,05-4,22-3,67
Balatacılar Balatacılık8,65-2,814,98
Bantaş Ambalaj3,23-5,283,30
Banvit64,00-3,5423,08
Başkent Doğalgaz GMYO28,621,13

Baştaş Başkent Çimento9,300,00-46,46
Batı Çimento14,06-1,54198,51
Batısöke Çimento2,55-13,564,51
Bayrak Taban Sanayi10,395,48-2,07
Bera Holding10,11-3,25-50,15
Berkosan Yalıtım7,90-1,86-11,43
Beşiktaş Futbol Yat.5,960,0047,52
Beyaz Filo8,98-0,11-10,91
Bilici Yatırım15,48-6,80179,76
Bim Mağazalar61,85-2,14-13,25
Biotrend Çevre ve Enerji24,88-17,07

Birko Mensucat1,06-0,93-4,50
Birleşim Mühendislik9,13-5,49

Birlik Mensucat2,17-5,65-37,28
Bizim Mağazaları12,50-3,08-16,52
BMS Çelik Hasır8,412,44

Boğaziçi Beton Sanayi4,54-4,42

Borusan Mannesmann22,94-0,52-17,48
Borusan Yat. Paz.324,10-2,67-28,66
Bosch Fren Sistemleri789,20-2,52-35,82
Bossa26,70-4,1649,58
Brisa21,52-4,0111,14
Burçelik22,661,437,80
Burçelik Vana21,30-2,74-57,11
Bursa Çimento3,53-0,84-29,08
Carrefoursa44,66-7,57-37,80
Casa Emtia Petrol128,00-1,3920,75
Ceo Event Medya8,551,1832,97
Coca Cola İçecek83,95-0,8932,19
Cosmos Yat. Holding10,39-4,4228,91
Credıtwest Faktorıng4,722,83-19,59
Çan2 Termik14,444,34

Çelebi152,10-3,43-16,67
Çelik Halat6,18-0,16-32,07
Çemaş Döküm1,13-1,74-33,63
Çemtaş12,33-2,14-21,52
Çimbeton200,40-1,28-32,41
Çimentaş27,000,75-25,33
Çimsa31,3411,6976,07
Çuhadaroğlu Metal8,1810,097,53
Dagi Giyim3,14-5,71-7,82
Dagi Yatırım Holding12,410,89-3,80
Dardanel2,55-3,77-52,11
Datagate Bilgisayar13,470,60-16,39
Demısaş Döküm6,662,782,85
Denge Holding1,482,07-51,27
Deniz GMYO1,66-14,43-9,88
Derimod9,46-3,67-2,87
Derlüks Yatırım Holding5,114,29-42,06
Desa Deri7,96-4,67-18,28
Despec Bilgisayar9,07-0,55-30,55
Deva Holding22,10-3,41-8,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,77-2,53-0,05
Diriteks Diriliş Tekstil4,70-8,0226,01
Ditaş Doğan16,10-2,3123,79
DO-CO756,305,1020,05
Doğan Burda31,9439,2342,34
Doğan Holding2,581,98-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,15-6,93-7,68
Doğusan4,63-5,895,71
Doğuş GMYO9,40-12,7215,06
Doğuş Otomotiv31,60-5,3921,90
Döktaş Dökümcülük31,902,244,18
Duran Doğan Basım14,344,9036,70
Dyo Boya9,93-1,49-11,71
Eczacıbaşı İlaç5,77-0,52-19,88
Eczacıbaşı Yatırım36,48-1,8835,52
E-Data Teknoloji10,08-6,49

Edip Gayrimenkul3,16-4,82-4,82
Ege Endüstri1.120,00-3,22-32,73
Ege Gübre167,301,8916,62
Ege Profil26,80-0,81-29,92
Ege Seramik14,151,9546,44
Egeplast23,90-4,17-28,23
Ekiz Kimya6,06-0,66-15,01
Emek Elektrik2,725,02-4,74
Eminiş Ambalaj19,143,97-48,05
Emlak Konut GMYO1,780,56-15,82
Enerjisa Enerji10,491,65-9,02
Enka İnşaat10,090,0043,29
Erbosan86,65-9,88113,66
Ereğli Demir Çelik17,072,4029,94
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,24-6,09

Ersu Gıda5,1117,473,44
Escar Turizm Taşımacılık22,700,53

Escort Teknoloji5,29-2,22-19,48
Esenboğa Elektrik28,74-6,0251,05
Etiler Gıda5,497,6537,94
Euro Kapital Yat. Ort.5,46-7,4642,95
Euro Trend Yat. Ort.3,46-0,86-2,21
Euro Yat. Ort.3,28-2,67-26,15
Euro Yatırım Holding1,91-4,50-32,75
Europap Tezol Kağıt13,92-6,64

Fade Gıda8,17-1,5757,06
Fenerbahçe Futbol30,96-6,014,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,28-4,20-22,66
F-M İzmit Piston102,00-1,54-16,80
Fonet Bilgi Teknolojileri12,00-2,36-7,90
Ford Otosan154,30-5,1626,33
Formet Metal ve Cam1,29-0,77-47,42
Frigo Pak Gıda20,58-4,10-1,91
Galata Wind Enerji4,136,44

Galatasaray Sportif3,403,98-16,05
Garanti Bankası9,300,22-8,38
Garanti Faktoring13,514,9721,38
Garanti Yat. Ort.2,230,90-30,66
Gedik Y. Men. Değ.6,76-1,8914,07
Gediz Ambalaj15,22-4,4613,58
Gen İlaç13,77-0,79

Gentaş3,010,00-33,31
Gersan Elektrik5,24-1,50-14,66
Girişim Elektrik Sanayi24,00-3,15

Global Men. Değ.6,071,001,00
Global Yat. Holding1,90-9,09-45,92
Good-Year7,81-0,26-1,99
Göltaş Çimento37,702,00-8,15
Gözde Girişim5,63-1,75-29,45
GSD Denizcilik4,2522,1374,53
GSD Holding2,786,5110,76
Gübre Fabrik.48,94-0,29-43,13
Güler Yat. Holding2,46-2,77-28,96
Halk GMYO2,33-4,51-23,56
Hatay Tekstil16,152,4118,44
Hedef Girişim2,64-1,864,56
Hektaş8,36-1,9956,49
HUB Girişim9,61-4,76-47,20
Hürriyet Gzt.2,14-13,361,90
ICBC Turkey Bank5,52-6,12-15,08
İdeal Finansal Teknolojiler43,16-19,85220,65
İdealist GMYO2,409,091,14
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,83-2,35-33,60
İhlas Gazetecilik0,921,10-62,65
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,791,28-30,70
İndeks Bilgisayar6,473,3539,26
Info Yatırım3,84-4,71-17,78
İntema33,56-3,51-15,89
Inveo Yatırım Holding97,20-4,99119,81
İpek Doğal Enerji12,174,11-6,96
İskenderun Demir Çelik11,702,6329,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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