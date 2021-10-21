Yerel meyveleri değerlendiren kadın girişimi kooperatifine makine desteği verildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne meyve sıkma makinesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen, Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında ilçenin Kovanlık beldesindeki söz konusu kooperatife meyve sıkma makinesi alımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirilmesine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Giresun yöresine adapte olmuş elma, armut, üzüm ve taflan gibi yerel meyve türlerinin yetiştiriciliklerinin uzun yıllardır yapıldığına dikkati çekti.

Bu meyve ağaçlarından yöreye özgü oldukça kaliteli meyveler hasat edildiğini vurgulayan Angın, ancak bu meyveler istenilen şekilde değerlendirilemediğinin altını çizdi.

Angın, bölgede toplanan meyvelerden pekmez üretiminin yıllardır yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ancak eski yöntemlerle meyvelerin suyunu çıkarmak ve pekmez haline getirmek yoğun bir iş gücü gerektirmektedir. Bu nedenle üretilen meyvelerin büyük bir kısmı değerlendirilmeden çürümeye bırakılmaktadır. Alımı yapılan meyve sıkma makinesi sayesinde meyvelerin suyu rahatlıkla çıkarılmakta, bu durum pekmez üretimini oldukça kolaylaştırmakta ve daha fazla meyvenin değerlendirilerek pekmez haline dönüştürülmesini sağlamaktadır."

Muhammet Angın, yapılan bu çalışmayla bölgedeki pekmez üretim kapasitesinin arttırılması, yöresel ürünlerin marka haline getirilmesi, yöresel ürünlere katma değer kazandırılması ve çalışmanın bir rol model olarak örnek teşkil etmesinin amaçlandığını belirtti.