"Yüzde yüz yerli hammadde ülke sanayimizi ileri taşıyacak"

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, yerli hammaddeye geçişin önemine değinerek, "Ülke sanayimizi daha ileriye taşıyacak en önemli konu yüzde yüz yerli hammaddedir" dedi.

ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, hammadde giderlerinin yurtdışına olan bağımlılıktan dolayı önüne geçilemez bir duruma geldiğini belirtti. Üreticilerin taşıma ve diğer giderlerle zora girdiğini, ancak alıcıyı olumsuz etkilememek adına fiyatları onlara yansıtmamaya çalıştıklarını aktaran Seyhan, çözümün yerli hammaddede olduğunun altını çizdi.

"Maliyet artışları ürün birim fiyatını olumsuz etkiliyor"

Yurtdışına bağımlı olunan hammaddenin maliyetindeki artışın artık kontrol edilemez bir hal aldığını söyleyen Başkan Şamil Seyhan, "Alternatif üretici bulmakta da zorluklar yaşanıyor. Artık en büyük giderin maalesef nakliye ve/veya navlun olduğunu söylemek yanlış değil. Taşıma maliyetleri ile ilgili küresel bir artış olduğunu da biliyoruz. Hammaddede her kaleme gelen maliyet artışları ürün birim fiyatını olumsuz etkiliyor. Bu artışları yansıtmamak üreticiye zarar olduğu gibi; yansıtmak, alıcıya zarar veriyor. Daha önce de söyledik yine söylüyoruz 'Ülke genelinde, işlenmek üzere ithal edilen hammadde için sektörler bazında bir çıkış yolu bulmak, envanter oluşturup acilen yerli hammaddeye geçiş için çözüm yolu ve/veya haritası belirlemeliyiz'. Ülke sanayimizi daha ileriye taşıyacak en önemli konu yüzde yüz yerli hammaddedir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR