Ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programı açıklayacak - Son Dakika

Ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programı açıklayacak

Son Güncelleme: 06.09.2023 09:47

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği programda temel hedefin, tek haneli enflasyon olması bekleniyor.

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) bugün saat 14.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Hazırlanan programda, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor.

ATILACAK ADIMLAR AŞAMA AŞAMA ANLATILACAK

Hedefe varış için de atılacak adımların aşama aşama Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alması planlanıyor. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.

3 ANA BAŞLIK YER ALIYOR

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak.

  • İlki para politikasının ana çerçevesinin belirlenmesi. Fiyat istikrarının sağlanmasına dönük mesajların yer alması bekleniyor.
  • İkincisi maliye politikası. Bütçede, deprem harcamaları dışında tasarruf tedbirlerinin alınacağı öngörülüyor. Bütçe açığının Avrupa Birliği standartlarına uygun olmasının vurgulanacağı düşünülüyor.
  • Üçüncüsü ise yapısal reformlar. Bazı alanlarda yeniden yapılandırma vurgusunun yapılacağı dile getiriliyor.

"HER SEFERİNDE HIZLA TOPARLANIP YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Dün akşamki Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Elbette meşakkatli yolda kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız, hatta küçük de olsa gerilemeler yaşadığımız oluyor. Ama her seferinde hızla toparlanıp eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz. Niyetler ve yaklaşımlar farklı olduğu için ekonomiden diplomasiye tüm alanlarda Türkiye'nin hayrına fikirler ortaya koyan, teklifler ortaya koyan az sayıda aydın görüyoruz. Türk siyasetinde kifayetsiz ve muhteris iklim maalesef bunları da zehirlemektedir. Ev, araba, hizmetine fahiş fiyatlar isteyerek enflasyonla mücadelemize zarar verenleri işte bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır." dedi.

"ENFLASYONU DİZE GETİRECEĞİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sinsi operasyonların kol gezdiği sosyal medyadan etkilenerek bu furyaya katılanların sayısı az değildir. Hayat pahalılığı ile mücadelemizin önünde en büyük nakısa tıpkı zehirli hava gibi her yere yayılmasıdır. Yıllık enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığı ile mücadelemizin daha sıkı yapmamızı gerektiriyor. Bu uzun ve sabır isteyen süreçtir. Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimizi de tüm kalbimizle inanıyoruz."

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Son Dakika Ekonomi Ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programı açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programı açıklayacak - Son Dakika
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