Ekonomide yüzleri güldüren gelişme! Türkiye’nin risk primi geriliyor - Son Dakika
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Ekonomide yüzleri güldüren gelişme! Türkiye’nin risk primi geriliyor

Ekonomide yüzleri güldüren gelişme! Türkiye’nin risk primi geriliyor
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Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki risk algısını gösteren 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana kadar gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın faiz adımları, borçlanma maliyetlerindeki düşüş ve uluslararası arenada atılan yeni stratejik adımlar bu toparlanmada kilit rol oynadı.

Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin borçlanma maliyeti ve ülke risk algısı açısından temel gösterge kabul edilen 5 yıllık CDS primi, 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 217 baz puana indi. 

Ortadoğu'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden çelişkili süreç ve küresel tahvil piyasalarındaki dalgalı seyre rağmen, Türkiye'nin iç borçlanma maliyetlerinde sağladığı düşüş CDS verilerine doğrudan yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son olarak bir hafta vadeli repo ihalelerine yüzde 37 faiz oranıyla devam etmesi iç piyasadaki dengeleri korurken, dış politikada da önemli adımlar atıldı. Özellikle Suudi Arabistan ve Pakistan ile birlikte imza altına alınan üçlü Mekke Anlaşması, Türkiye'nin bölgedeki jeostratejik konumunu güçlendirerek yabancı yatırımcının risk algısını olumlu yönde etkileyen temel faktörler arasında öne çıktı.

MART AYINDAKİ ZİRVEDEN KADEMELİ DÜŞÜŞE

Risk priminin son altı aylık seyri incelendiğinde oldukça hareketli bir grafik göze çarpıyor. Mart ayı ortalarında patlak veren İran Savaşı'nın küresel piyasalarda yarattığı panik havasıyla birlikte hızla tırmanışa geçen CDS primi, 2026 yılının Nisan ayında 300 baz puan eşiğini aşarak dönemin en yüksek seviyesini test etmişti. Nisan ayının sonlarına doğru piyasalarda esen ılımlı rüzgarlarla birlikte sert bir düşüş yaşayarak 225 seviyelerine çekilen risk primi, mayıs ve haziran aylarında 240 ile 250 bandında kısa süreli tepki yükselişleri gösterse de bu seviyelerde kalıcı olmadı. Geride bıraktığımız temmuz ve ağustos aylarında ise kademeli bir düşüş trendi yakalayan Türkiye'nin CDS primi, 220 seviyesinin altına yerleşerek referans destek çizgisinde yatay ve güvenli bir banda giriş yaptı.

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NE ANLAMA GELİYOR?

Finansal piyasaların nabzını tutan en önemli göstergelerden biri olan Kredi Risk Primi yani CDS, bir ülkenin veya kurumun iflas etme ya da borçlarını ödeyememe riskini ölçen bir barometre işlevi görüyor. Yatırımcılar, satın aldıkları bir borcun geri ödenmeme ihtimaline karşı bir nevi sigorta poliçesi niteliğinde olan bu primi yakından takip ediyor. CDS priminin yükselmesi borçlunun risk düzeyinin arttığına, düşmesi ise ekonomik ve siyasi iklimin güven verdiğine işaret ediyor. Ülkelerin ekonomik istikrarı, siyasi hamleleri ve küresel piyasa koşullarıyla doğrudan bağlantılı olan bu değer, yabancı yatırımcıların finansal karar alma süreçlerinde yönlendirici ve son derece kritik bir rol üstleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Ekonomide yüzleri güldüren gelişme! Türkiye’nin risk primi geriliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Millete faydasını gören hisseden varmı yok 2 0 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    1000 odalı sarayın risk primidir o. bizimle bir işi olduğunu sanmıyorum aynı maaş aynı harcama 1 0 Yanıtla
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