'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

TÜRKİYE'nin ilk 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi', 'Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler' ana teması ile 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi', Bakan Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirve kapsamında, dünyaca ünlü üst düzey finans ve ekonomi profesyonelleri, sanayi, ihracat ve istihdam merkezli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ekonomi yazarları, piyasa temsilcileri bir araya gelecek. 'Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyaya tanıtılacağı zirvede; Türkiye'nin iç ve dış dinamikleri, jeo stratejik koşulları, Covid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar ele alınacak. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, iktisat politikaları, küresel dengeler, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi başlıklar, önde gelen akademisyenler tarafından tartışılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.Zirve kapsamında 'Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Politikalarında Yeni Eğilimler', 'Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Yatırım, Üretim, İhracat Modelinin Önemi', 'Yeni Dönemde Alt Yapı Yatırımlarının Artan Önemi', 'Yeni Dönemde Büyümeyi Destekleyici Bir Finansal Mimarinin Artan Önemi' olmak üzere toplam 4 panelde gerçekleştirilecek. Zirvenin sonunda yapılacak 'Yeni Dönemde Kapsayıcı Büyüme Nasıl Sağlanabilir?' oturumuna çevrim içi katılım sağlanabilecek.