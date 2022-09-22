'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

22.09.2022 10:37
'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

TÜRKİYE'nin ilk 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi', 'Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler' ana teması ile 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'nin ilk 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi', 'Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler' ana teması ile 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi', Bakan Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirve kapsamında, dünyaca ünlü üst düzey finans ve ekonomi profesyonelleri, sanayi, ihracat ve istihdam merkezli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ekonomi yazarları, piyasa temsilcileri bir araya gelecek. 'Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyaya tanıtılacağı zirvede; Türkiye'nin iç ve dış dinamikleri, jeo stratejik koşulları, Covid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar ele alınacak. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, iktisat politikaları, küresel dengeler, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi başlıklar, önde gelen akademisyenler tarafından tartışılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.Zirve kapsamında 'Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Politikalarında Yeni Eğilimler', 'Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Yatırım, Üretim, İhracat Modelinin Önemi', 'Yeni Dönemde Alt Yapı Yatırımlarının Artan Önemi', 'Yeni Dönemde Büyümeyi Destekleyici Bir Finansal Mimarinin Artan Önemi' olmak üzere toplam 4 panelde gerçekleştirilecek. Zirvenin sonunda yapılacak 'Yeni Dönemde Kapsayıcı Büyüme Nasıl Sağlanabilir?' oturumuna çevrim içi katılım sağlanabilecek.


YORUMLAR
500
Başkentte motosiklet sesleri yankılanacak Başkentte motosiklet sesleri yankılanacak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü
Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor!
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
10:06 Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu
10:08 Sedat Peker'den "Tweetleri cahilliğimden attım" diyen basın danışmanı Emre Olur hakkında ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:14:57. #1.12#
SON DAKİKA: 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement