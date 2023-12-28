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Ekonomik güven endeksi Aralık ayında arttı - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi Aralık ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 2,6 artış gösterdi.

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında arttı
28.12.2023 - 10:52,
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Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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