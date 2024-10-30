Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de Artış Gösterdi

Ekonomi

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95 iken, Ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95 iken, Ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı. - İSTANBUL