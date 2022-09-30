Ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kaldı - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kaldı

30.09.2022 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından ekonomide güven endeksi verileri açıklandı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerine geldi.

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.

GÜVEN ENDEKSİ TÜM SEKTÖRLERDE ARTTI

Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kaldı - Son Dakika

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