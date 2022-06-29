Ekonomik güven endeksi geriledi - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi geriledi

29.06.2022 10:16
Ekonomik güven endeksi geriledi

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6'ya geriledi.

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven

endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı. - İSTANBUL

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Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,3 azalarak 93,6 oldu Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,3 azalarak 93,6 oldu Öztrak: Millete Verdikleri Zararı Yarım Yamalak Telafi Edecekler. Öztrak: Millete Verdikleri Zararı Yarım Yamalak Telafi Edecekler.
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

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