Ekonomik Güven Endeksi Haziran Ayında Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Haziran Ayında Azaldı

Ekonomik Güven Endeksi Haziran Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayına göre Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi yüzde 2,7, reel kesim güven endeksi yüzde 1,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azaldı.

27.06.2024 10:13
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Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomik Güven Endeksi Haziran Ayında Azaldı - Son Dakika

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